تكنولوجيا: تطبيق إخبارى أمريكى متهم باستخدام الذكاء الاصطناعى لاختلاق قصص مزيفة

القاهرة - سامية سيد - ينشر تطبيق NewsBreak، وهو تطبيق إخباري مجاني شهير في الولايات المتحدة، قصصًا خيالية كتبها الذكاء الاصطناعي منذ عام 2021، وفقًا لرويترز.

حيث ينشر التطبيق محتوى مرخصًا من مصادر إخبارية مشروعة، مثل CNN وAP ورويترز نفسها، ولكنه يستخدم أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة البيانات الصحفية والأخبار المحلية، وأحد أفظع الأمثلة على الأخبار الكاذبة التي نشرتها NewsBreak تم نشرها عشية عيد الميلاد العام الماضي، حيث زعمت كتابة التطبيق أنه كان هناك إطلاق نار في بريدجتون، نيو جيرسي عندما لم يقع مثل هذا الحادث.

ورفض قسم شرطة نيوجيرسي الادعاءات الواردة في المقال قبل أن يقوم التطبيق، الذي قال إنه حصل على المعلومات من موقع ويب آخر، بإزالته بعد أربعة أيام، وفي يناير وفبراير ومارس، أخبر بنك طعام مقره كولورادو رويترز أنه اضطر إلى إبعاد الناس لأن NewsBreak نشر الوقت الخطأ لتوزيع الطعام، كما أنها لم تتلق أي رد من الشركة عندما اشتكت من تقاريرها غير الدقيقة.

وقالت مؤسسة خيرية أخرى في ولاية بنسلفانيا إن NewsBreak نشرت تقريرًا، مرتين، زعمت فيه أنها كانت تدير عيادة لرعاية القدمين على مدار 24 ساعة للمشردين، في حين أنها لم تكن كذلك، وأزال التطبيق جميع القصص الكاذبة المتعلقة بالمؤسسات الخيرية بعد أن أخطرته رويترز بذلك.



وفي شهر مارس، أضافت تحذيرًا على صفحتها الرئيسية يقول إن محتواها "قد لا يكون دائمًا خاليًا من الأخطاء" أيضًا، وبصرف النظر عن نشر قصص خاطئة، يُزعم أن NewsBreak نسخت مقالات من مواقع الويب دون إذن وقامت سابقًا بتسوية قضايا انتهاك حقوق الطبع والنشر مع منشورين على الأقل.



وتصف رويترز NewsBreak بأنه "تطبيق الأخبار الأمريكي الأكثر تنزيلًا"، وإذا لم تكن قد سمعت به من قبل، فربما يرجع ذلك إلى أن مستخدميه هم في الغالب من النساء فوق سن 45 عامًا، وليس لديهن شهادات جامعية ويعيشن في ضواحي وريف الولايات المتحدة، وهو معروف بنشر الروابط على الشبكات الاجتماعية مثل Facebook، وسيؤدي النقر فوق أحدها إلى مطالبتك بتنزيل التطبيق.

وتم إطلاق NewsBreak، المتاح فقط في الولايات المتحدة، في البلاد كشركة تابعة لشركة Yidian ومقرها الصين، والمملوكة جزئيًا لشركة إعلام صينية، ولم تعد شركة Yidian مرتبطة بالتطبيق، ولكن أحد المستثمرين الرئيسيين فيها هو IDG Capital.

وقال موظفون سابقون لرويترز إن مهندسي NewsBreak المقيمين في الصين يقومون بمعظم العمل على خوارزمياته، على الرغم من أن التطبيق يقدم نفسه على أنه شركة مقرها الولايات المتحدة مع مستثمرين أمريكيين، وقال الرئيس التنفيذي لشركة NewsBreak، جيف تشنغ، لرويترز إنها تلتزم بقوانين البيانات والخصوصية الأمريكية ويتم الاحتفاظ بها على خوادم أمازون الموجودة في الولايات المتحدة.



وقال تشنغ إن موظفيها الصينيين لا يمكنهم الوصول إلا إلى البيانات المجهولة المخزنة على تلك الخوادم، ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من ارتباطها بالصين، إلا أن رويترز لم تجد دليلاً على أن NewsBreak نشرت قصصًا أظهرت الحكومة الصينية في ضوء إيجابي.