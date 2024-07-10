تكنولوجيا: مواصفات ساعة OnePlus Watch 2R الذكية قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق ساعة OnePlus Watch 2R الذكية في حدث يعقد في 16 من شهر يوليو، واليوم تستعرض أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الساعة الذكية.

أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات OnePlus Watch 2R قبل الإعلان الرسمي خلال أيام، حيث تأتي الساعة الذكية بمعالج Snapdragon Wear W5، مع شريحة BES2700 إضافية منخفضة الطاقة.

كما تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بخاصية اللمس وحجم 1.43 إنش، أيضاً تتميز الساعة الذكية بسطوع 1000-nit.

وتأتي OnePlus Watch 2R بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويصل عمر الشحن للبطارية إلى أكثر من 100 ساعة للبطارية، وتدعم تقنية الشحن السريع VOOC.

أيضاً تتميز الساعة الذكية بنظام GPS ثنائي التردد، وتدعم أكثر من 100 نمط رياضي، كما تنطلق الساعة قريباً بنظام Wear OS، ويدعم هذا الإصدار معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، والغمر حتى 2.5 ATM.

المصدر