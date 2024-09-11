انت الان تتابع خبر تحت شعار "العراق نحو مستقبل جديد لتكنولوجيا التحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • شركة هورايزون الراعي الذهبي لمعرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ITEX IRAQ: مشاركتنا ستكون علامة فارقة في قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• مشاركة زين مع شركاءها يعكس الخبرة والثقة التي نقدمها في حلول زين اعمال
• حلول اعمال مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستقدم خلال المؤتمر في جناح زين العراق
في إطار جهودها لاستكمال ريادتها لمسيرة التحول الرقمي في العراق، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية لمعرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX-IRAQ في دورته الثالثة والحاصل على شهادة UFI العالمية وذلك بالتعاون مع شركة هورايزون شريكها الاستراتيجي لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات.
وذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق ايمري غوركان "مشاركتنا ورعايتنا الإستراتيجية لمعرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعكس جهودنا وتطلعاتنا لتحقيق مسيرة التحول الرقمي في العراق. وتتيح هذه المشاركة عرض أحدث حلولنا وخدماتنا، التي تجسد مكانتنا الرائدة وجهوزيتنا الدائمة على مستوى اعتمادنا لأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية والابتكار من خلال شركاءنا الإقليميين والعالميين من عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم الذي يعكس خبراتنا الإقليمية وامكاناتنا الواسعة باعتبارنا جزء من مجموعة زين الرائدة في مجال الاتصالات في المنقطة الذي يعطي الثقة للشركات والاعمال والتي نعكسها في جميع حلولنا وخدماتنا".
وقال المدير المفوض لمعرض ITEX Iraq حيدر الخفاجي "ان مشاركة زين العراق وهورايزون تعطي أهمية كبيرة للمعرض باعتبارهما كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا في العراق، وبالتأكيد خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستنعكس على نجاح المؤتمر في دورته الثالثة باستقطاب اكبر مجهزي التكنولوجيا والحلول التقنية في العراق كما هو موازي لتوجه الحكومة العراقية ومؤسساتها الإدارية والخدمية باعتماد الحوكمة الرقمية والتقنيات الحديثة في اداراتها.
هذا وشاركت زين العراق مع شركائها الاستراتيجيين مثل هورايزون والتي تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات زين اعمال في تقديم الحلول المختلفة للشركات والمؤسسات وبكافة احجامها حيث توفر كافة احتياجاتها في فريق مختص يقدم لتلك الشركة كافة الدعم الفني والتقني والمعرفي وبأفضل الاسعار.