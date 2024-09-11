انت الان تتابع خبر تحت شعار "العراق نحو مستقبل جديد لتكنولوجيا التحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • شركة هورايزون الراعي الذهبي لمعرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ITEX IRAQ: مشاركتنا ستكون علامة فارقة في قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات



• مشاركة زين مع شركاءها يعكس الخبرة والثقة التي نقدمها في حلول زين اعمال



• حلول اعمال مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستقدم خلال المؤتمر في جناح زين العراق

في إطار جهودها لاستكمال ريادتها لمسيرة التحول الرقمي في العراق، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية لمعرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX-IRAQ في دورته الثالثة والحاصل على شهادة UFI العالمية وذلك بالتعاون مع شركة هورايزون شريكها الاستراتيجي لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات.

تكتسب هذه الخطوة، أهمية خاصة، حيث يُشكل هذا الحدث الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 أيلول/ سبتمبر 2024 على أرض معرض بغداد الدولي، منصة بارزة لتسليط الضوء على حلول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفرها زين العراق تحت مظلة زين اعمال. إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وفرص الشراكة المطروحة بين القطاع العام والخاص، بما يناسب الخطط التنموية للقطاع التكنولوجي في العراق والتوجه الحكومي.

وستعرض شركتا زين و وهورايزون الشريك الاستراتيجي لحلول تكنولوجيا المعلومات وحلول الاعمال لشركة لزين العراق خلال مشاركتهم في المعرض أحدث حلول الشركات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات وحلول الأعمال الرائدة التي تتميز بها وتشمل الخدمات الرقمية كحلول مركز الاتصال للشركات، والامن السيبراني والبنى التحتية المتطورة إلى جانب عرض أهمية خدمة نقل البيانات M2M التي تمكن من عملاء وشركاء زين من الشركات الارتقاء بخدمات الأعمال وتقديم مختلف الخدمات وإتمام المهام عن بعد باستخدام الأدوات المناسبة ووفق أعلى معايير الأمان. وذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق ايمري غوركان "مشاركتنا ورعايتنا الإستراتيجية لمعرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعكس جهودنا وتطلعاتنا لتحقيق مسيرة التحول الرقمي في العراق. وتتيح هذه المشاركة عرض أحدث حلولنا وخدماتنا، التي تجسد مكانتنا الرائدة وجهوزيتنا الدائمة على مستوى اعتمادنا لأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية والابتكار من خلال شركاءنا الإقليميين والعالميين من عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم الذي يعكس خبراتنا الإقليمية وامكاناتنا الواسعة باعتبارنا جزء من مجموعة زين الرائدة في مجال الاتصالات في المنقطة الذي يعطي الثقة للشركات والاعمال والتي نعكسها في جميع حلولنا وخدماتنا".

وسيتخلل معرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة من المؤتمرات والجلسات الحوارية التي تتناول الخدمات الرقمية الحكومية والأهلية والامن السيبراني وخدمات الدفع الالكتروني بالإضافة الى والبنى التحتية للاتصالات وخدمات الجيل الخامس بالإضافة الى التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي ويشارك في هذا الحدث متحدثين من العراق وخارج العراق من أصحاب الخبرة في المجالات المختلفة. وقال المدير المفوض لمعرض ITEX Iraq حيدر الخفاجي "ان مشاركة زين العراق وهورايزون تعطي أهمية كبيرة للمعرض باعتبارهما كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا في العراق، وبالتأكيد خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستنعكس على نجاح المؤتمر في دورته الثالثة باستقطاب اكبر مجهزي التكنولوجيا والحلول التقنية في العراق كما هو موازي لتوجه الحكومة العراقية ومؤسساتها الإدارية والخدمية باعتماد الحوكمة الرقمية والتقنيات الحديثة في اداراتها.