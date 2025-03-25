شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون وماك بوك قابلان للطى.. آبل تخطط لثورة جديدة فى عالم التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التوقعات إلى أن آبل تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف آيفون قابل للطي، بالإضافة إلى جهاز ماك بوك قابل للطى، أواخر هذا العام، ومن المتوقع إطلاق كلا الجهازين أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.



ومن المتوقع أن تُصدر آبل هاتف آيفون قابل للطي على شكل كتاب، يُفتح ويُغلق حول محور عمودي، فقد كانت آبل تأمل في التميز عن منافسيها في سوق يشهد ازدحامًا متزايدًا، وذلك بإزالة التجعد القبيح الذى يظهر على الشاشة الداخلية عند نقطة الطي.

وقد صرح محلل آبل ، مينج تشي كو، بأن آبل تخطط لاستخدام مفصل معدني سائل في الهاتف، وهو ما سيلبي هدفين سعت آبل إلى تحقيقهما، حيث يجعل المفصل المعدني السائل الجهاز أكثر متانة، وقد يجعل التجعد أكثر صعوبة في الرؤية.



وقد بذلت آبل جهودًا حثيثة لجعل هاتف آيفون القابل للطي أكثر متانة، ودرست طرقًا عديدة لتقليل ظهور التجاعيد، من خلال استخدام المفصل المعدني السائل سيجعل الشاشة الرئيسية الداخلية أكثر تسطحًا عند فتحها، مما يساعد على تقليل علامات التجاعيد.



ويُصنع المفصل المعدني السائل من المعدن السائل باستخدام عملية صب، وقد سبق أن استخدمت آبل هذه التقنية في مكونات صغيرة مثل دبابيس إخراج بطاقة SIM ومن الواضح أن استخدامها في بناء المفصل على هاتف آيفون القابل للطي يُعد استخدامًا أوسع وأكثر أهمية لهذه التقنية.

وأولت آبل اهتماما خاصا بعمر البطارية في هاتفها القابل للطي الجديد، حيث تذهب التوقعات إلى أن آبل ستستخدم مُحسِّنًا مُحسَّنًا لتشغيل الشاشة (DDI)، والذي لن يتحكم فقط في وحدات البكسل على الشاشة، بل سيسمح أيضًا باستخدام لوحات أرق مع تقليل استهلاك الطاقة والحرارة.

من المتوقع أن يحتوي هاتف آيفون القابل للطي على شاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة وشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، وسيكون مُثبّتًا مسبقًا بنظام iOS. قد يحتوي جهاز ماك بوك القابل للطي على شاشة بقياس 18.8 بوصة وسيعمل بنظام macOS.