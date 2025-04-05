شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر حسابات مهندسة مايكروسوفت بعد فضحها مشاركة الشركة في قتل أطفال غزة والان مع تفاصيل الخبر

فضحت ابتهال أبو سعد، مهندسة بمايكروسوفت، الشركة خلال احتفالها السنوي، لمشاركتها في الإبادة الجماعية بغزة، حيث صرخت "عار عليكم" وكشفت عن تقنيات الشركة المستخدمة في مساعدة الاحتلال الاسرائيلى في قتل أطفال غزة، وتم تصوير مشهد اعتراضها وانتشاره على وسائل التواصل الاجتماعى، فما هو مصير ابتهال أبو السعد؟ هل تم فصلها من جانب شركة مايكروسوفت؟

كشفت أبو سعد لوكالة "أسوشييتد برس"، بأنها لم تسمع أي شيء من الشركة بعد، لكنها وفانيا أجروال، موظف آخر في الشركة، قاطع الفعالية، التي حضرها بيل جيتس وستيف بالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا، وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، لم يعدا بإمكانهما الوصول إلى حسابيهما في العمل بعد الاحتجاج، ولم يتمكنا من تسجيل الدخول مرة أخرى، وبالتالي تم حظر وصولهما لحساباتهما بالعمل وهو ما قد يشير إلى إجراءات فصلهما.

وكانت كشفت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وأوبن إيه آي ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان، ووتضمن التحقيق أيضًا تفاصيل غارة جوية إسرائيلية عام 2023 أصابت سيارة تقل أفراد عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.