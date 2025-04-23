شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعتزم شراء كروم من جوجل فى حال بيعه والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ رئيس المنتجات فى ChatGPT القاضي فى المحكمة أن شركة OpenAI ستكون مهتمة بشراء المتصفح كروم إذا اضطرت شركة جوجل إلى بيعه Chrome وفقًا لتقارير رويترز.

وتوقف جوجل عن استخدام كروم هو حلٌّ مقترح من وزارة العدل الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد جوجل ، حيث حكم القاضي أميت ميهتا العام الماضي بأن الشركة مُحتكرة في مجال البحث الإلكترونى، وبدأت مرحلة الحلول من المحاكمة وتعتزم جوجل استئناف الحكم.



وشهد نيك تورلي، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، أن OpenAI تواصلت مع جوجل العام الماضي بشأن شراكة محتملة تسمح لبرنامج ChatGPT باستخدام تقنية بحث جوجل، ويستطيع ChatGPT استخراج معلومات بحث Bing، وبينما لم يتطرق تورلي على ما يبدو إلى مايكروسوفت تحديدًا، وأشار إلى أن OpenAI واجهت "مشاكل جودة كبيرة" مع شركة تُعرف باسم "المزود رقم 1"، وفقًا لبلومبرج.

وذكرت شركة OpenAI في رسالة بريد إلكترونى "نعتقد أن وجود شركاء متعددين، وخاصةً واجهة برمجة تطبيقات جوجل، سيُمكّننا من تقديم منتج أفضل للمستخدمين وفقًا لرويترز ، واختارت جوجل عدم الشراكة مع OpenAI، وقال تورلي: "لا توجد شراكة بيننا وبين جوجل حاليًا".

وتعمل OpenAI أيضًا على فهرس البحث الخاص بها، وفي حين أرادت OpenAI في الأصل أن يستخدم ChatGPT فهرس البحث الخاص بها في 80% من عمليات البحث بحلول نهاية عام 2025، وتعتقد الشركة الآن أن الوصول إلى هذا الإنجاز سيستغرق سنوات وفقًا لشهادة تورلي وفقًا لبلومبرج.