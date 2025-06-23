تكنولوجيا: تسريبات: ريلمي GT 8 Pro سيأتي بشاشة أكبر وبتقنيات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعي ريلمي أنها استثمرت أكثر من أي شركة أخرى مصنعة لأجهزة أندرويد في تحسينات الشاشة لهاتفها الرائد الحالي، حيث حصلت على لوحة RealWorld Eco² OLED Plus مباشرة من سامسونج، والتي أُطلقت حصريًا مع GT 7 Pro في أواخر عام 2024.

تشير التسريبات إلى أن هذا النمط قد يتكرر مع هاتف GT 8 Pro القادم، والذي يُتوقع أن يكون مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 ويتمتع بجميع ميزات الشاشة المتطورة، بما في ذلك معالجة “مضادة للانعكاس بتقنية الواقع المعزز” (AR anti-glare).

يُقال إن الميزة البارزة الحالية لهاتف Samsung Galaxy S25 Ultra قد طُبقت على شاشة GT 8 Pro بقياس 6.85 بوصة ودقة 2K، مما يجعلها متفوقة مقارنةً بشاشة GT 7 Pro بدقة 1.5K وقياس 6.78 بوصة. تم تهيئة الشاشة بتقنية سامسونج الخالية من المستقطب، التي تجعل اللوحة أنحف وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

تُسهم هذه الميزة في جعل تكلفة مكونات GT 8 Pro الأعلى بين جميع الهواتف الرائدة الجديدة التي يُتوقع إطلاقها في الربع الثالث أو الرابع من عام 2025. قد يكون هذا خبرًا سارًا لعشاق شاشات الهواتف، لكنه قد ينذر بارتفاع سعر GT 8 Pro. ومع ذلك، تُقدم ريلمي حاليًا هاتف GT 7 Pro بسعر 659 يورو على أمازون في أوروبا.

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