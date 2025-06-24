شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عينه ضيقه.. صينى يشكو نظام التحذير من النوم أثناء القيادة بسيارته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يزعم سائق سيارة صيني أن نظام تحذير السائق من التعب والنوم فى سيارته الجديدة يُصدر تحذيراته باستمرار بسبب عينيه الصغيرتين، إذ يعتقد نظام السيارة أن القائد على وشك النوم، لذا، يصدر هذا التحذير، فقد اشترى السيد لى، وهو سائق شاب من مقاطعة تشجيانغ الصينية، مؤخرا سيارة جديدة فاخرة، وهى سيارة سيدان كهربائية مزودة بمحرك قوى قادر على التسارع من صفر إلى 60 ميلا فى الساعة فى 2.78 ثانية فقط، وتُعدّ من أكثر السيارات الكهربائية رواجا فى العالم حاليا.

بالنسبة لـ "لى"، كانت قيادة السيارة المتطورة أمرًا مرهقًا، فبعد فترة وجيزة من قيادته للسياة الكهربائية، بدأ الرجل الصينى يسمع صوت تحذير "الرجاء التركيز على القيادة"، على الرغم من أنه لم يكن مُشتتا وكان يُراقب الطريق أمامه، واستمرت رسالة "ركز على القيادة.. انتبه للسلامة" فى الظهور على شاشة السيارة الرقمية أيضا، واستغرق الأمر بعض الوقت ليُدرك أن المشكلة فى عينيه.



سائق صيني يشكو من نظام الأمان فى سيارته الجديدة

قال "لى" فى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: "فتحت عينى على اتساعهما، ثم لم أسمع صوت التحذير.. ولكن عندما فتحت عينى بشكل طبيعى، سمعت صوت التحذير مرة أخرى، يبدو أن عينى صغيرتان جدا لدرجة أن السيارة تعتقد أننى على وشك النوم"، وفى مقطع الفيديو الخاص به، اشتكى الرجل من أن تحذير التعب فى السيارة قد تم تشغيله حوالى 20 مرة أثناء القيادة لمسافة قصيرة، وهو ما وجده مزعجا للغاية ومشتتا للانتباه، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

ومن المثير للاهتمام أن العديد من التعليقات على مقطعه كانت من سائقى السيارات الصينيين الذين زعموا أنهم واجهوا مشاكل مماثلة مع سيارات صينية أخرى من علامات تجارية أخرى، حيث أبلغ مستخدو نفس نوع سيارة "لي" الشركة المصنعة عن نفس المشكلة، وبعد انتشار مقطع الفيديو، أصدرت الشركة بيانا، ادعت أن سائق السيارة قد اختبر وظيفة "مراقبة التعب" في SU7، ويرصد النظام حالة السائق من خلال كاميرا مثبتة على عجلة قيادة السيارة، وإذا اكتشف تشتت انتباهه أو تعبه، يُرسل تحذيرات صوتية وكتابية على شاشة السيارة، إذا لم يستجب السائق لهذه التحذيرات، تبدأ السيارة فى التباطؤ حتى تتوقف تماما، وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن إيقاف تشغيل تطبيق مراقبة التعب من الإعدادات، ولكن لا يُنصح بذلك نظرا لدواعى السلامة الواضحة.