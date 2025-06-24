تكنولوجيا: تصميمات Galaxy Watch 8 الجديدة قد تجعلك تعيد التفكير في الشكل “المربع الدائري”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف عن سلسلة Galaxy Watch 8 خلال حدث Galaxy Unpacked الشهر المقبل، والتي ستتضمن هذا العام ثلاثة طرازات بدلًا من اثنين: Galaxy Watch 8، وGalaxy Watch 8 Classic، وGalaxy Watch Ultra (2025).

الصور الرسمية الجديدة، التي نشرها موقع PhoneArena بالتعاون مع Evan Blass، تُظهر التصميم الجديد الذي تتبناه السلسلة، حيث يتجه الطرازان الأساسي والكلاسيكي نحو شكل “المربع الدائري” (Squircle) المستوحى من Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch 8 تأتي بتصميم أنيق باللون الرمادي الجرافيتي، مع زرين جانبيين وسوار سيليكون جديد ناعم من الخارج ومخطط من الداخل، وتتوفر بمقاسي 40 و44 مم، مع خيارات Wi-Fi/Bluetooth وLTE.

Galaxy Watch 8 Classic تتميز بتاج رقمي لأول مرة، إلى جانب إطار دوار وتفاصيل فاخرة مثل السوار المزدوج بين الجلد والمطاط. ستتوفر بمقاس واحد فقط (46 مم) مع دعم Bluetooth وLTE.

أما Galaxy Watch Ultra (2025) فتلفت الأنظار بلونها المعروف بـ “Titanium Blue”، وتجمع بين المتانة والتصميم الجريء، مع تاج رقمي ومقياس سرعة، دون إطار دوار.

رغم الجدل حول التصميم الجديد، إلا أن هذه الصور قد تغيّر نظرة كثيرين نحوه، وتفتح الباب لتقبل شكل السلسلة القادمة.

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