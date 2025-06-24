شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطل جديد ونظام تقييم فردى.. أبرز ما جاء فى تحديث لعبة Honor of Kings Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لعبة "Honor of Kings"، عن إطلاق أكبر تحديث في تاريخها، والمقرر تفعيله بدءاً من اليوم 24 يونيو، حيث يشمل التحديث تغييرات واسعة النطاق على صعيد تجربة اللعب، وتحت اسم جديد "Honor of Kings Plus"، والذى يعكس حجم التطويرات التي تمت على اللعبة.

التحديث الجديد يتضمن تحسينات مستوحاة من آراء مجتمع اللاعبين، ويضم محتوى موسّع يشمل بطلًا جديدًا تحت اسم "السيل الجارف"، إضافة إلى أدوات تخصيص غير مسبوقة تتيح للاعب تمثيل شخصيته داخل اللعبة، مع خيارات متعددة تشمل المظهر والملابس وتسريحات الشعر والخلفيات والعناصر البصرية الأخرى.

وقال دين هوانغ، المنتج التنفيذي للعبة: "تفرض طبيعة الألعاب الحية على فرق التطوير الاهتمام بملاحظات اللاعبين والعمل المستمر على تطوير تجربة اللعب، وسعينا من خلال Honor of Kings Plus، لتقديم محتوى مبتكر وجذاب، إلى جانب تحسين العناصر الحالية في اللعبة، ونحن متحمسون لرؤية تفاعل اللاعبين مع هذا التحديث".

كما يشمل نظام قتال مرن وقابل للتخصيص، ويبدأ ظهور شخصية "السيل الجارف" بصفتها قناصًا اعتباراً من 24 يونيو، على أن تتبعها النسخ المدرعة والسحرية خلال يوليو المقبل.

نظام تقييم جديد يراعي الأداء الفردي

يشمل التحديث أيضًا تحسينات في نظام تقييم الأداء، حيث بات بإمكان اللاعبين كسب نقاط ونجوم إضافية حتى في حال الخسارة، بناءً على لحظات الأداء الفردي البارزة، كما تم توضيح آلية احتساب النقاط بشكل أكثر شفافية مقارنة بالإصدار الصيني من اللعبة، وفي خطوة لتعزيز التفاعل بين اللاعبين، توفر "Honor of Kings Plus" ميزة تحويل الصوت إلى نص مع ترجمة فورية داخل اللعبة، بدايةً بعدد من اللغات تشمل الصينية، الإنجليزية، الإندونيسية والملايوية، مع خطط لتوسيع التغطية اللغوية لاحقًا.

تحسينات في ساحة المعركة

أدخلت اللعبة تعديلات على أسلوب اللعب لتحقيق توازن أكبر، من بينها إزالة بعض الكائنات من المسار الأوسط، وزيادة عدد التوابع، وتعديل خصائص كائنات أخرى مثل "Red Falcon"، إلى جانب تغييرات في توقيت ظهورها داخل المباريات، كما تمت إضافة تغييرات تشمل إتاحة مهارة النقل الفوري بشكل دائم، وتعديل نظام دروع الأبراج الدفاعية.

تطوير نظام المكافآت و"Honor Pass"

يقدم التحديث نظاماً مبسطاً للمهام اليومية ضمن "Honor Pass"، ويتيح للاعبين كسب خبرة عبر إتمام المهام وتحقيق "لحظات بارزة". ويحصل جميع اللاعبين على "Elite Pass" مجانًا خلال الشهر الأول، إلى جانب إمكانية ترقية التذكرة إلى "Deluxe Pass" والحصول على عملات رمزية يمكن استخدامها في التحديثات المستقبلية.

ويحمل الموسم الأول من Honor Pass طابع كأس العالم، ويتضمن مظاهر حصرية لشخصيات مثل "نوا" و"أليسيو"، يحصل عليها اللاعبون عند بلوغ مستويات معينة.