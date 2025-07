تكنولوجيا: تسريب فيديو يكشف لأول مرة عن سماعات Nothing Headphones (1)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق شركة Nothing أول سماعات رأس من نوع over-ear جنبًا إلى جنب مع هاتفها الجديد Nothing Phone (3) في الأول من يوليو (الثلاثاء).

وقد ظهر تصميم السماعات الغريب والمميز في تسريبات قبل أيام قليلة، والآن انتشر تسريب أكبر على الإنترنت يكشف مزيدًا من التفاصيل.

يعتمد هذا الفيديو على معلومات غير مؤكدة، لكنه يقدم إجابات محتملة لبعض الأسئلة التي تشغل المستخدمين. فمثلاً، الشكل المربع الغريب للسماعات قد يسمح بزيادة حجم المساحة الداخلية، مما يساعد السائقين الصوتيين على التنفس بشكل أفضل، وبالتالي تحسين جودة الصوت وتقنية عزل الضوضاء النشطة (ANC).

وعلى صعيد جودة الصوت، تعاونت Nothing في وقت سابق من هذا العام مع شركة KEF البريطانية المتخصصة في تصنيع المنتجات الصوتية الفاخرة، والتي تولت مهمة ضبط الصوت لسماعات Nothing Headphones (1) وغيرها من منتجات Nothing.

أما بالنسبة للتصميم، فلا يمكن طي عصابة الرأس، لكن يمكن تدوير وسائد الأذن بزاوية 90 درجة لتستلقي بشكل مسطح. كما تحتوي السماعات على مجموعة من الأزرار والمنزلقات للتحكم في الصوت وتشغيل الوسائط. ويظهر في الفيديو كابل USB-C متصل بالسماعات، مع احتمالية وجود منفذ 3.5 ملم.

فيما يتعلق بالسعر، ستطرح سماعات Nothing Headphones (1) بسعر 300 دولار في الولايات المتحدة (وسيتم طرحها في أمريكا الشمالية وكندا)، و300 يورو/جنيه إسترليني في أوروبا.

المصدر