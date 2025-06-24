شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات بغياب الشفافية والأمان.. لماذا حظر مجلس النواب الأمريكى تطبيق واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُظر تطبيق واتساب على جميع أجهزة مجلس النواب الأمريكي بسبب مخاوف بشأن كيفية تعامل التطبيق مع بيانات المستخدمين، ووفقًا لموقع أكسيوس، تلقى موظفو المجلس رسالة بريد إلكتروني يوم الاثنين من كبير المسؤولين الإداريين (CAO) تفيد بأن تطبيق المراسلة لم يعد مسموحًا به على أي هواتف أو أجهزة كمبيوتر أو متصفحات تديرها الحكومة.

خلفيات القرار بحظر واتساب بالكونجرس

كما صرح مكتب الأمن السيبرانى، بأن واتساب يُعتبر منصة عالية المخاطر نظرًا "لغياب الشفافية في كيفية حمايته لبيانات المستخدمين، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".

وقد طُلب من الموظفين حذف التطبيق إذا كان مُثبّتًا مسبقًا، وتجنب تنزيله في المستقبل وهذه ليست المرة الأولى التي يُقيّد فيها مجلس النواب الوصول إلى الأدوات الرقمية الشائعة، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أصدر حظرًا أو حظرًا جزئيًا على تطبيقات من بايت دانس، وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ديب سيك، وحتى تطبيق كوبيلوت من مايكروسوفت.

يأتي قرار حظر واتساب بعد وقت قصير من تأكيد شركة ميتا، الشركة المطورة للتطبيق، خططها لبدء اختبار الإعلانات في حالة واتساب، وبينما يركز الحظر رسميًا على أمن البيانات، إلا أن توقيته أثار تكهنات بأن التوجه الأخير نحو الربح قد أثار مخاوف إضافية.

وردًا على ذلك، أبدى المتحدث باسم شركة ميتا، آندي ستون، عدم موافقته على القرار، وأشار إلى أن رسائل واتساب مشفرة من البداية إلى النهاية بشكل افتراضي، مما يعني أن الأشخاص المشاركين في المحادثة فقط هم من يمكنهم قراءة المحتوى.