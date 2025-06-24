شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق النسخة التجريبية الثانية من iOS 26 وتُحسّن واجهة "الزجاج السائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الثانية من نظام iOS 26، حاملة معها مجموعة من التحسينات الهامة على واجهة المستخدم الجديدة “الزجاج السائل” (Liquid Glass)، والتي أثارت جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنها مطلع يونيو خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025.

واجهة “الزجاج السائل” تمثل تغييراً جذرياً في تصميم نظام التشغيل لأجهزة iPhone وiPad، حيث تستوحي فلسفتها البصرية من الخصائص الضوئية للزجاج مثل الشفافية وانكسار الضوء، ما يمنح النظام مظهراً عصرياً وراقياً.

لكن في النسخة التجريبية الأولى، تعرضت الواجهة لانتقادات من مستخدمين ومطورين اعتبروها “مبهرة بصرياً” لكنها تعاني من مشاكل حقيقية في سهولة الاستخدام والقراءة. أحد أبرز الانتقادات تمحور حول صعوبة قراءة مركز التحكم (Control Center)، حيث أدى التصميم شبه الشفاف إلى تداخل الرموز والأزرار مع خلفية الشاشة الرئيسية، مما أربك المستخدمين.

في الإصدار التجريبي الثاني، استجابت أبل لهذه الملاحظات وقامت بتعديل درجة التمويه في خلفية مركز التحكم، ما أدى إلى تحسين واضح في وضوح العناصر وتقليل التداخل البصري مع محتوى الشاشة.

كما طالت التعديلات نظام الإشعارات، والذي عانى هو الآخر من ضعف في التباين وسهولة القراءة، خصوصاً على الخلفيات الفاتحة. ورغم أن الإشعارات أصبحت أكثر وضوحاً في النسخة الجديدة، إلا أن التحسينات ما تزال قيد التطوير مع انتظار المزيد من التعديلات في النسخ القادمة.

ولا تقتصر التحديثات على التصميم فقط، بل أضافت أبل مجموعة من الميزات الجديدة في Beta 2، من بينها قسم خاص بخيارات الوصول داخل صفحات التطبيقات في متجر App Store، بالإضافة إلى تفعيل مزامنة iCloud لتطبيق التدوين الجديد على أجهزة iPad، ودعم ميزة تتبع الطلبات في تطبيق Apple Wallet، إلى جانب إدراج ويدجت جديد لخدمة Apple Music Radio.

يُشار إلى أن الإصدار النهائي من iOS 26 لن يرى النور حتى خريف هذا العام، ما يمنح أبل وقتاً إضافياً لمزيد من التعديلات بناءً على تعليقات وتجارب المستخدمين الأوائل.

وبهذه التحسينات، تُظهر أبل استعدادها للاستماع لملاحظات جمهورها والعمل على تقديم تجربة مستخدم متوازنة تجمع بين الجمال البصري والكفاءة العملية.