تكنولوجيا: Tecno تكشف عن Spark Go 2 بتصميم جديد وسعر يناسب الجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Tecno عن هاتفها الاقتصادي الجديد Spark Go 2، ليكون خليفة مباشرًا لـ Spark Go 1 الصادر العام الماضي، مع الحفاظ على العديد من المواصفات الأساسية دون تغييرات كبيرة.

أبرز التحسينات جاءت في مقاومة الماء والغبار، حيث حصل Go 2 على تصنيف IP64 بدلاً من IP54 في الجيل السابق. كما أضافت تكنو بعض الميزات الذكية مثل مساعد Ella AI، الذي يدعم لغات محلية هندية، مما يعزز تجربة المستخدم في الأسواق المستهدفة.

الهاتف يأتي بشاشة IPS LCD بقياس 6.67 إنش بدقة +HD ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يمنح سلاسة في الاستخدام رغم فئته السعرية.

على مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، على الرغم من وجود قطعتين بصريتين في التصميم الخلفي، ما يشير إلى أن الثانية هي للزينة فقط.

يستمر الهاتف في استخدام معالج Unisoc T7250 (المعروف أيضًا باسم T615)، مع ذاكرة 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

يعمل الجهاز بواجهة HiOS 15 المبنية على أندرويد 15، وتَعِد تكنو بأداء خالٍ من التهنيج لمدة 4 سنوات، دون تحديد تفاصيل دعم التحديثات.

من ناحية الطاقة، يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5,000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 15 واط. كما يضم الهاتف سماعات ستيريو مدعومة بتقنية DTS، ومنفذ سماعة 3.5 ملم، ومستشعر بصمة جانبي، بالإضافة إلى منفذ IR Blaster.

يتوفر Tecno Spark Go 2 بأربعة ألوان: الأسود والأبيض والتركوازي والرمادي. ويُطرح بسعر حوالي 81 دولارًا لخيار 4/64 جيجابايت، مع بدء المبيعات اعتبارًا من 1 يوليو.

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