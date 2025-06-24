تكنولوجيا: شاومي تكشف ملامح Mix Flip 2 في تسريبات تشويقية تكشف التصميم والمواصفات الأساسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Mix Flip 2 رسميًا يوم الخميس، الموافق 26 يونيو، وقد بدأت الشركة بالفعل في نشر سلسلة من الإعلانات التشويقية التي تكشف ملامح التصميم والمواصفات الأساسية للجهاز.

يحمل Mix Flip 2 تصميمًا مشابهًا لإصدار العام الماضي، مع تقديم ألوان جديدة تشمل الأخضر، والبنفسجي، وخيار بيج بنمط مربعات مميز.

كما أعادت شاومي تصميم المفصلة لتكون أكثر متانة، وأضافت إطارًا متوسطًا معدنيًا بملمس غير لامع. يبلغ سمك الهاتف في وضع الطي 7.57 ملم، ويزن 199 جرامًا فقط.

يأتي الهاتف بشاشة غلاف OLED بقياس 4.01 إنش، منحنية من ثلاث جهات، وتدعم سطوعًا يصل إلى 3200 نتس في أقصى حالاته. وتؤكد شاومي أن أكثر من 500 تطبيق سيعمل على هذه الشاشة الخارجية، مع دعم تشغيل تطبيقين في آنٍ واحد.

أما الشاشة الرئيسية، فستحافظ على مقاسها البالغ 6.86 إنش، لكنها ستتميز بزجاج مرن عالي الصلابة تطلق عليه شاومي اسم “Ultra-Tough Flexible Glass”، وهو أكثر متانة من الجيل السابق.

من جهة الأداء، يعمل Mix Flip 2 بمعالج Snapdragon 8 Elite Leading Version، مدعومًا بذاكرة 12 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 15.

الهاتف مزود ببطارية من نوع سيليكون-كربون بسعة 5,165 مللي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا بسرعة 67 واط ولاسلكيًا بسرعة 50 واط.

وقد ظهر الجهاز مؤخرًا في اختبارات Geekbench، محققًا 3099 نقطة في الأداء الأحادي و9583 نقطة في الأداء المتعدد، ما يعزز وعوده بتقديم أداء رائد.

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