شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم يتوقف عن دعم أندرويد 8 و 9بدءًا من أغسطس 2025.. هل هاتفك يعمل به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه بعض هواتف أندرويد أزمة نتيجة التحديثات الجديدة، فإذا كنت تستخدم هاتف Android يعمل بنظام Android 8.0 Oreo أو Android 9.0 Pie، أو لم تقم ببساطة بتحديث هاتفك إلى أحدث إصدار متاح للبرنامج، فمن المتوقع توقف Google Chrome عن تلقي التحديثات مع تحديث Google Chrome التالي، ولن تحصل على دعم لميزات Chrome الجديدة.

وكشفت جوجل عن هذا أثناء إعلانها عن إصدار كروم 138، وذُكر أن هذا سيكون آخر إصدار من جوجل كروم يدعم نظامي أندرويد 8.0 أوريو وأندرويد 9.0 باي.

كما أعلنت جوجل عن موعد توقف جوجل كروم عن دعم أندرويد 8 و9، مؤكدة أن إصدار كروم 139، المقرر إطلاقه مبدئيًا في 5 أغسطس 2025، أي بعد أكثر من شهر بقليل، سيكون أول إصدار يتطلب نظام أندرويد 10 أو إصدار أحدث، لذلك، إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام جوجل كروم مع أحدث الميزات وتحديثات الأمان، فيجب عليك تشغيل أندرويد 10 أو إصدار أحدث على الأقل.

هل سيظل بإمكان المستخدمين استخدام الإصدارات القديمة من كروم؟

وأكد التقرير أنه لا يزال بإمكانك استخدام كروم، ولكن إذا واصلت استخدام إصدارات كروم القديمة، مثل كروم 138 على جهاز يعمل بنظام أندرويد 9، فستظل قادرًا على تصفح الويب باستخدام جوجل كروم بهذه الطريقة.



مع ذلك، يضمن استخدام أحدث إصدار من برنامج، مثل المتصفح، حصولك على آخر تحديثات وميزات الأمان، لذا، إذا كنت ترغب في أقصى درجات الأمان، فمن الأفضل لك ترقية جهازك إلى نظام أندرويد 10.0 على الأقل.

و إذا لم تُحدِّث جهازك وكان هناك تحديث متوفر، فعليك التحديث إلى أحدث إصدار متوفر من أندرويد في أقرب وقت ممكن إذا كنت ترغب في أحدث إصدار من كروم.