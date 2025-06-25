شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر وكالة الفضاء الأوروبية يصدر أول مشاهد للأرض من مداره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية خلال ندوة الكوكب الحي أول صور لقمرها الصناعى الجديد الذى يلتقط مشاهد للأرض، حيث فُتحت نافذة جديدة مذهلة على غابات الأرض وصحاريها وأنهارها الجليدية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تُمثل هذه الصور، التي كُشف عنها في ندوة الكوكب الحي 2025 في فيينا، إنجازًا كبيرًا في فهمنا لكيفية تخزين الأرض للكربون، وكيف يُحدث تغير المناخ تحولات في النظم البيئية.

كما أنه بعد شهرين فقط من إطلاق المهمة، قدمت لمحة عن إمكانات نظام الرادار الجديد، وعلى الرغم من أن المهمة لا تزال في مرحلة التشغيل، إلا أن الصور الأولية تُظهر بالفعل قدرات القمر الصناعي.

قال مايكل فيهرينجر، مدير مشروع الكتلة الحيوية في وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان: "هذه الصور الأولى مذهلة بكل معنى الكلمة، وهي مجرد لمحة عما سيأتي لاحقًا".

وأضاف فيهرينجر، "كما هو معتاد، ما زلنا في مرحلة التشغيل، حيث نُجري ضبطًا دقيقًا للقمر الصناعي لضمان توفيره بيانات عالية الجودة للعلماء لتحديد كمية الكربون المخزنة في غابات العالم بدقة."

يُشيد مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية بجهود العديد من العلماء الذين يقفون وراء البرنامج، حيث قالت سيمونيتا تشيلي، مديرة برامج رصد الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية: "لقد كان الأمر مؤثرًا للغاية لأنه كان عمل مئات الأشخاص. إنه يُمثل رمزًا واضحًا للجهود المبذولة وراء الكواليس والإمكانات التي تتمتع بها هذه المهمة".

تُظهر هذه الصور الأولى عدة مناطق منها منطقة نابضة بالحياة في بوليفيا حيث تلتقي الغابات المطيرة بالسهول الفيضية النهرية، وقد عانت بوليفيا من إزالة الغابات بشكل كبير، ويعود ذلك أساسًا إلى التوسع الزراعي.

وتبرز في الصورة الألوان المختلفة لأنظمة بيئية مُميزة، الأخضر للغابات المطيرة، والأحمر للأراضي الرطبة الحرجية والسهول الفيضية، والأزرق البنفسجي للأراضي العشبية، ويخترق الخط المتعرج الداكن لنهر بيني المتدفق بحرية وغير المُسَدَّد المناظر الطبيعية.