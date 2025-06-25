شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرر ملفات ذكى داخل Grok.. هل تقترب من منافسة Google وMicrosoft؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات برمجية جديدة أن شركة xAI، المملوكة لإيلون ماسك، تعمل على تطوير محرر ملفات متقدم لدمجه مع المساعد الذكي Grok، يشمل دعمًا لتحرير جداول البيانات، في خطوة تعزز منافسة الشركة لعمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI، جوجل، ومايكروسوفت.

وقد نشر المهندس العكسي نيما أوجي تفاصيل هذا الاكتشاف، مشيرًا إلى أن المستخدمين سيتمكنون من التفاعل مع Grok والتحدث إليه أثناء تعديلهم للملفات مباشرة، مما يشير إلى واجهة عمل تفاعلية ومتعددة الوسائط.

ورغم أن xAI لم تؤكد رسميًا هذه الميزة بعد، فقد تواصل موقع TechCrunch مع الشركة للحصول على تعليق أو توضيح حول الأمر.

يأتي هذا التطور في سياق جهود xAI لبناء بيئة عمل ذكية وتعاونية، ففي أبريل 2025، أطلقت الشركة Grok Studio، وهي مساحة عمل مقسّمة تتيح للمستخدمين إنشاء مستندات وتقارير وأكواد وألعاب بالتعاون مع Grok، كما قدمت ميزة Workspaces التي تنظم الملفات والمحادثات في مكان واحد.

ورغم أن مايكروسوفت وأوبنAI لديهما أدوات مشابهة، إلا أن المنافس الأقرب حاليًا هو Google Gemini Workspace، الذي يسمح بتحرير مستندات Google Docs وSheets أثناء التحدث مع المساعد Gemini، لكن أدوات جوجل تعمل فقط ضمن نظامها البيئي، على عكس ما قد تطمح إليه xAI من تكامل أوسع.

لم يتضح بعد نوع الملفات الأخرى التي سيدعمها محرر Grok الجديد، أو ما إذا كانت الشركة تنوي بناء حزمة إنتاجية متكاملة تنافس Google Workspace أو Microsoft 365.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تُعدّ جزءًا من رؤية إيلون ماسك لتحويل منصة X إلى “تطبيق كل شيء”، يشمل الدردشة، المستندات، المدفوعات، والتواصل الاجتماعي في منصة واحدة موحدة.