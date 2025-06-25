شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من IPX8 إلى IP68.. جوجل ترفع معايير الأمان فى الجيل القادم من هواتف Pixel Fold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير توقعات إلى أن جوجل تدرس العمل على عودة أحدث إصدار من هاتف Pixel Pro Fold، Pixel 10 Pro Fold، إلى مجموعتها هذا العام، خاصة أنه مؤخرًا، تمكن مصنعو الهواتف القابلة للطي من إيجاد طريقة لحماية هذه الهواتف باهظة الثمن من الماء، لكن ما لم يكتشفه بعضهم بعد هو كيفية جعل أجهزتهم مقاومة للغبار ويرجع ذلك إلى أن هذه الهواتف تصبح عرضة للجزيئات الصغيرة عند فتحها، كما أنها تحتوي على الكثير من الأجزاء الصغيرة المتحركة.

نتيجةً لذلك، كانت معظم الأجهزة القابلة للطي تتمتع بتصنيف IPX8 للحماية من دخول الغبار والجزيئات الصغيرة الأخرى، أما الرقم 8 فيعني أنه يمكن غمر الجهاز في الماء الصافي حتى عمق متر ونصف تقريبًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون أي ضرر.

وتمضي جوجل قدمًا بتحسين تصنيف حماية الدخول لهاتف Pixel 10 Pro Fold إلى IP68 من تصنيف IPX8 لهاتف Pixel 9 Pro Fold وهذا يعني أنه على مدار عام واحد، سينتقل هاتف Pixel القابل للطي من جوجل من عدم وجود تصنيف للحماية من الجسيمات الصغيرة (IPX8) إلى أعلى تصنيف، مما يجعله مقاومًا للجسيمات الصغيرة (IP68).

كما يمكن غمر كل من Pixel 9 Pro Fold وPixel 10 Pro Fold في الماء الصافي حتى عمق خمسة أقدام تقريبًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

وسيكون هاتف Pixel 10 Pro Fold أول هاتف قابل للطي يتمتع بتصنيف حماية من دخول الماء يُعادل تصنيف IP68 الذي قد تجده في الهواتف الذكية عالية الأداء.

وقد استطاعت جوجل تحقيق ذلك من خلال جعل مفصل الهاتف القابل للطي أنحف، مما يجعل حمله أكثر راحة وبينما سيكون المفصل أنحف، سيتم تمديد الإطار الخارجي، مما يسمح بارتفاع شاشة الغطاء من 6.3 بوصة في Pixel 9 Pro Fold إلى 6.4 بوصة في Pixel 10 Pro Fold.