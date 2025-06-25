شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم iPhone 17 Air ونظام تبريد متطور في iPhone 17 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة للمدوّن التقني الشهير “Majin Bu” عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهواتف iPhone 17 المنتظرة، وأبرزها ظهور أول صور واقعية يُقال إنها لهاتف iPhone 17 Air، إلى جانب نظرة تقنية معمقة حول نظام تبريد جديد كلياً في iPhone 17 Pro، والذي قد يشهد لأول مرة استخدام غرفة بخار للتبريد داخل أجهزة آيفون.

في تغريدة حديثة، وصف Majin Bu هاتف iPhone 17 Air بأنه “رائع المظهر”، مع نشر صور تُظهر تصميماً نحيفاً للغاية وهيكلاً يبدو أنه من الألومنيوم الأسود غير اللامع، مع كاميرا خلفية واحدة فقط وتصميم جانبي مسطح مشابه لطرازات iPhone SE، ما يُشير إلى أن الهاتف الجديد قد يكون مزيجاً بين الخفة والتكلفة المنخفضة.

أما على صعيد الطراز الأقوى iPhone 17 Pro، فقد كشف Majin Bu في تقرير مفصل أن أبل تعمل على إدخال نظام تبريد بغرفة بخار (Vapor Chamber Cooling) ضمن تصميم الهاتف، استناداً إلى مصادر داخلية، وتهدف هذه التقنية إلى إدارة حرارة معالج A19 Pro المتطور، خصوصاً خلال فترات الاستخدام المكثف مثل الألعاب أو مهام الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أن التصميم الجديد للتبريد قد يمتد ليشمل وحدة الكاميرا أيضاً.

وتُظهر الصور المصاحبة للتقرير ألواح تبريد نحاسية دقيقة التصميم، يُعتقد أنها جزء من النموذج الأولي الذي تختبره أبل حالياً.

يُذكر أن أجهزة iPhone السابقة كانت تعتمد نظام التبريد السلبي بالاعتماد على الهيكل المعدني فقط، ما يضع نظام غرفة البخار كقفزة نوعية في تحسين الأداء الحراري. وقد أشارت التسريبات أيضاً إلى أن هذا النظام قد يكون حصرياً لطرازات “Pro”، بينما تكتفي النسخ الأخرى بالتبريد التقليدي.

وبينما لم تؤكد أبل بعد أي من هذه التفاصيل بشكل رسمي، فإن التسريبات المستمرة تشير إلى أن سلسلة iPhone 17 ستأتي بتحسينات تصميمية وهندسية كبيرة، مع التركيز على الأداء والحرارة والتجربة اليومية للمستخدم.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن سلسلة iPhone 17 في حدثها السنوي خلال سبتمبر 2025، حيث ستكون كافة الأنظار متجهة لمعرفة مدى دقة هذه التسريبات وما إذا كانت الشركة ستقدم بالفعل نقلة تقنية في تصميمها الداخلي.