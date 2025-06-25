شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ستجرى 3 تغييرات كبيرة فى تصميم آيفون خلال السنوات الخمس المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل، لتحديثات تصميمية رئيسية لمجموعة هواتف آيفون خلال السنوات القليلة المقبلة، وبينما ينصب التركيز حاليًا على سلسلة هواتف آيفون 17 القادمة، والمتوقع إطلاقها لاحقًا هذا العام، يُلقي تقرير جديد الضوء على خطة آبل طويلة المدى التي تسعى من خلالها إلى تصميم شاشة أنيقة ومتكاملة في هواتف آيفون المستقبلية.

تفاصيل خطة آبل المستقبلية لتطوير هواتف آيفون

تأتي هذه التفاصيل الجديدة من روس يونج، محلل الشاشات الشهير، الذي يتمتع بسجل حافل من التسريبات المتعلقة بآبل، ووفقًا ليونج، تعمل آبل على عملية انتقالية من ثلاث مراحل ستؤدي في النهاية إلى هاتف آيفون بشاشة كاملة، بدون نتوء أو فتحات أو ثقوب.

وفقًا لمنشور يونج على منصة التواصل الاجتماعي X، من المتوقع أن تُحدث آبل أولى خطواتها الكبيرة في عام 2026، ربما مع سلسلة هواتف iPhone 18، فبدلًا من إزالة الجزيرة الديناميكية أو ثقب الشاشة بالكامل، قد تُقلل آبل حجم الفتحة الحالية.

ويرجع ذلك إلى أن بعض مكونات Face ID قد تحتاج إلى البقاء فوق الشاشة، بينما قد تبدأ مكونات أخرى بالتحرك أسفلها و ستكون هذه الخطوة تحسينًا تدريجيًا للتصميم الحالي بدلًا من إعادة تصميمه بالكامل.

ورغم أن هذا قد لا يبدو تغييرًا جذريًا في التصميم، إلا أنه سيكون بداية خطة آبل لإخفاء المستشعرات تحت الشاشة مع مرور الوقت.

مع ذلك، أشارت تقارير أخرى، منها تقرير من The Information، إلى أن آبل قد تتخلى تمامًا عن ميزة Dynamic Island بحلول عام 2026، وتختار كاميرا صغيرة مثقبة بدلًا منها، لكن حتى الآن، لم تؤكد آبل رسميًا أيًا من هذه التغييرات.

تلتزم آبل بخطة يونج الزمنية، وسيكون التغيير الرئيسي التالي في التصميم في عام 2028، وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن تكون معظم مكونات Face ID، باستثناء كاميرا السيلفي، مخفية تحت الشاشة.

و هذا يعني أن المستخدمين سيظلون يرون ثقبًا صغيرًا للكاميرا الأمامية، لكن باقي الشاشة سيبدو أكثر انسيابية و هذا من شأنه أن يُقرّب آيفون كثيرًا من تصميم "الشاشة الكاملة" الذي طال انتظاره، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى على شاشة نقية دون أي انقطاع، ومع ذلك، لن تكون هذه الخطوة الأخيرة في رحلة آبل.

وسيأتي تصميم شاشة كاملة بدون فتحات بحلول عام 2030 وفقًا لروس يونج، قد لا تتمكن آبل من تحقيق تصميمها الكامل للشاشة بالكامل إلا بحلول عام 2030.

وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن تضع الشركة مستشعري Face ID وكاميرا السيلفي أسفل الشاشة، مما يلغي الحاجة إلى أي ثقوب أو شقوق ظاهرة. مع أن هذا يبدو مثيرًا للاهتمام، إلا أنه يعني أيضًا أن المستخدمين قد يضطرون إلى الانتظار لمدة تصل إلى خمس سنوات أخرى للحصول على تجربة عرض كاملة دون انقطاع على هواتف آيفون.



وعلى الرغم من ذلك، فإن خطط تصميم آبل طويلة المدى غالبًا ما تكون عرضة للتغيير وقد يكون المنتج المُخطط لإطلاقه في عامي 2027 أو 2030 لا يزال في مراحله الأولى من التطوير، ولا تزال العديد من الجوانب التقنية، وخاصةً وضع المستشعرات أسفل الشاشة، بحاجة إلى تلبية معايير الجودة والأداء الخاصة بآبل.