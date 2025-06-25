تكنولوجيا: إنفيديا تكشف عن GeForce RTX 5050 بسعر منافس 249 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنفيديا عن أصغر بطاقات سلسلة RTX 50، وهي GeForce RTX 5050، بسعر يبدأ من 249 دولارًا، ومن المقرر طرحها في الأسواق خلال النصف الثاني من يوليو.

تعتمد البطاقة على شريحة GB207 الجديدة المبنية على معمارية Blackwell، وتضم 2560 نواة CUDA، أي ما يعادل ثلثي عدد الأنوية الموجودة في بطاقة RTX 5060 التي أُطلقت في أبريل الماضي.

كما تأتي البطاقة مدعومة بالنواة الخامسة من معالجات Tensor Cores والنواة الرابعة من RT Cores، ما يمنحها القدرة على دعم تقنيات متقدمة مثل DLSS 4 بتوليد الإطارات متعددة الطبقات، بالإضافة إلى دعم التقنية المرتقبة Reflex 2.

تعمل البطاقة بتردد أساسي يبلغ 2.31GHz، وتصل إلى 2.57GHz في وضع التعزيز. وتأتي بذاكرة 8GB GDDR6 بعرض نطاق 128-بت، مما يجعلها أول بطاقة من السلسلة الجديدة لا تستخدم GDDR7.

ومن حيث الاتصال، توفر البطاقة 3 منافذ DisplayPort 2.1b ومنفذ HDMI 2.1b، إلى جانب وحدة NVENC من الجيل التاسع ووحدة NVDEC من الجيل السادس. وتستهلك البطاقة 130 واط من الطاقة، ويمكن تشغيلها إما من خلال موصل 8-pin تقليدي أو كابل PCIe Gen 5 بقدرة 300 واط أو أكثر.

عرضت Nvidia بعض الرسوم البيانية التي لم تكن مفيدة كثيرًا في توضيح الأداء، إلا أن الشركة تؤكد أن البطاقة الجديدة تقدم أداءً أسرع بنسبة 60% في المعالجة التقليدية مقارنةً ببطاقة RTX 3050 التي صدرت قبل أكثر من ثلاث سنوات. وتشير التقديرات إلى أن أداء RTX 5050 يقترب من بطاقة RTX 4060 التي صدرت قبل عامين.

جدير بالذكر أن هذه البطاقة لن تصدر بنسخة Founders Edition من Nvidia نفسها، ولكن ستتوفر من خلال كبار شركاء التصنيع مثل: ASUS و Colorful و Gainward و Galaxy و GIGABYTE و INNO3D و MSI و Palit و PNY و ZOTAC.

كما أطلقت الشركة أيضًا إصدارًا محمولًا من البطاقة، وهو متاح الآن داخل حواسيب محمولة يبدأ سعرها من 999 دولارًا.

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