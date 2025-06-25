تكنولوجيا: تسريب يكشف ترقيات ضخمة في شاشة سلسلة Pixel 10 قبل الإطلاق المرتقب هذا الصيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المعروف أن هواتف Pixel من جوجل قد تتسبب في إجهاد العين والصداع لدى بعض المستخدمين، وهو أمر لم تنكره الشركة.

على سبيل المثال، يعمل هاتف Pixel 9 الأساسي بتقنية تعديل عرض النبضة (PWM) بمعدل 120 هرتز فقط، بينما تضاعف طرازات Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro Fold وPixel 9 Pro XL هذا المعدل إلى 240 هرتز.

رغم ذلك، فإن هذه المعدلات تظل أقل بكثير مقارنة بمنافسين مثل أبل، OnePlus، شاومي وسامسونج، إلى جانب شركات أخرى من مصنّعي هواتف أندرويد.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت جوجل أن المستخدمين يمكنهم توقع تحسينات في هذا الجانب مع سلسلة Pixel 10، لكنها لم تقدم أي تفاصيل واضحة حينها.

والآن، وبحسب تقرير صادر عن Android Authority، فإن هاتفي Pixel 10 وPixel 10 Pro Fold سيقدمان معدل PWM ثابت يبلغ 240 هرتز عبر جميع مستويات السطوع، وهو تحسّن بسيط لكنه لا يزال يعتبر منخفضًا نسبيًا وقد يواصل التسبب في مشاكل صحية لبعض المستخدمين.

في المقابل، ستتفوّق طرازات Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL من خلال رفع معدل PWM إلى 480 هرتز عند تعديل مستويات السطوع، وهو ما يضعها في نفس الفئة مع هواتف Galaxy S25 وiPhone 16.

للمقارنة، تقدم هواتف Honor الرائدة مثل Magic7 Pro معدل تعتيم يصل إلى 4,320 هرتز، وهو رقم يساهم بشكل كبير في تقليل أي تأثير سلبي على العينين.

من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن جميع إصدارات Pixel 10 ستحصل على زيادة في مستوى السطوع لا تقل عن 200 شمعة مقارنة بسلسلة Pixel 9.

وبهذا، من المتوقع أن تصل شاشة Pixel 10 Pro Fold الداخلية إلى 1,850 نتس، وترتفع إلى 2,050 نتس عند استخدام الشاشة القابلة للطي في البيئات الساطعة.

في حين سيرتفع سطوع Pixel 10 إلى 2,000 نتس، بينما سيصل إلى 2,250 نتس في طرازَي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL.

جدير بالذكر أن جوجل تستعد لإطلاق سلسلة Pixel 10 في شهر أغسطس المقبل.

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