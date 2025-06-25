تكنولوجيا: إعادة تصميم شاملة لتطبيق الهاتف الافتراضي من جوجل مع تحديث Android 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب إطلاق اندرويد 16، بدأت جوجل في تنفيذ تغييرات تصميمية كبيرة تتماشى مع فلسفة Material 3 Expressive.

لكن بدلاً من تطبيق التصميم الجديد دفعة واحدة على جميع تطبيقاتها، اختارت الشركة تحديث التطبيقات الأساسية تدريجيًا، وكان تطبيق الهاتف الافتراضي هو أحدث ما نال هذا التحديث، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط التقنية.

في منشور مدونة مختصر، استعرضت جوجل الشكل الجديد للتطبيق، وشرحت الأسباب وراء هذا التغيير. أول ما يلفت الانتباه في التصميم الجديد هو بساطته وسلاسته.

فقد تمت إعادة ترتيب الشريط السفلي ليعرض فقط ثلاث أيقونات رئيسية: “الرئيسية”، و”لوحة المفاتيح”، و”البريد الصوتي”. أما الفلاتر مثل المكالمات الفائتة وجهات الاتصال والمكالمات المزعجة، فقد نُقلت إلى تبويب “الرئيسية”.

وفي هذا التبويب الجديد، تشارك جهات الاتصال المفضلة مساحة العرض مع سجل المكالمات الأخيرة، كما أصبحت المكالمات الواردة من نفس الرقم تُعرض بشكل منفصل بدلاً من تجميعها معًا.

من اللافت أيضًا أن تبويب “جهات الاتصال” قد أُلغي تمامًا، بينما احتل تبويب “لوحة المفاتيح” موقع الوسط، ليحل محل زر الإجراء العائم (FAB).

كذلك، لم يعد تطبيق الهاتف يحتفظ بزر الاتصال في جميع التبويبات، مما يضفي شعورًا أكبر بالتركيز في التنقل.

أما على مستوى التجربة التفاعلية، فتختبر جوجل حاليًا إيماءة جديدة للتمرير للرد أو رفض المكالمات، وذلك بهدف تقليل الردود أو الرفض غير المقصود عند إخراج الهاتف من الجيب. ومع ذلك، ما زالت الشركة تراجع ملاحظات المستخدمين، وقد تُجري تعديلات على هذه الإيماءة لاحقًا.

النسخة الجديدة من التطبيق ما تزال متاحة حاليًا لمجموعة من مختبري النسخ التجريبية فقط، لكن من المحتمل أن تُطلق جوجل هذا التحديث قبل الإصدار الرسمي من اندرويد 16.

المصدر