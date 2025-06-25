شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التصميم الجديد والشبابى لنظام أندرويد سيغير طريقة إجراء المكالمات والرد عليها والان مع تفاصيل الخبر

تُحدّث جوجل تطبيق الهاتف بواجهة جديدة من المفترض أن تُسهّل العثور على جهات الاتصال والمكالمات ، ويُطرح الاختبار تدريجيًا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية العامة من جوجل، ويتضمن أيضًا بعض التغييرات في التصميم التي تتوافق مع لغة تصميم Material 3 التعبيرية الأحدث في نظام أندرويد

وغيّرت جوجل شريط القائمة السفلي، واستبدلت علامات تبويب "المفضلة" و"المكالمات الأخيرة" و"جهات الاتصال" و"البريد الصوتي" بثلاثة خيارات فقط، وهم "الصفحة الرئيسية" و"لوحة المفاتيح" و"البريد الصوتي"ضمن علامة تبويب "الصفحة الرئيسية" الجديدة، وستجد مفضلاتك في فقاعات أعلى الشاشة، ولكنها الآن تتبعها قائمة سجل مكالمات لم تعد تجمع مكالمات الشخص نفسه في سجل واحد ، وهذا يعني أنك سترى كل مكالمة كسجل جديد (حتى لو كانت والدتك تتصل بك خمس مرات متتالية دون أن ترد).

وتُجرّب جوجل أيضًا إيماءة جديدة تُتيح لك التمرير أفقيًا للرد على مكالمة أو رفضها ، وتقول الشركة إنها تختبر هذه الميزة بناءً على ملاحظات تُفيد بأنها ستساعد في منع الرفض أو الرد غير المقصود أثناء إخراج هاتفك من جيبك.

وبعيدًا عن هذه التغييرات، ستشاهد أيضًا بعض التحديثات المرئية في التطبيق، حيث تقوم صفحة المكالمات الواردة الآن بتأطير جهة الاتصال الخاصة بك في دائرة أكثر غرابة وتكتلًا.

وأطلقت جوجل نظام أندرويد 16 في وقت سابق من هذا الشهر دون تضمين إعادة تصميم Material 3 Expressive الكبيرة، والتي من المتوقع إطلاقها في سبتمبر ، كما قدمت أداة "Pixel VIP" الجديدة لهواتف Pixel، والتي تتيح لك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول جهات اتصالك المفضلة، مثل موقعها وسجل مكالماتها وملاحظاتها الشخصية.