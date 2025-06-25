شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تحديثات مايكوسوفت الأمنية المجانية لويندوز 10 فى نقاط والان مع تفاصيل الخبر

تقترب نهاية دعم نظام ويندوز 10، ومايكروسوفت تطرح حلولًا مرحلية لحماية المستخدمين، أبرزها إتاحة التحديثات الأمنية الممتدة مجانًا لفترة محدودة، مع دعوة صريحة للترقية إلى ويندوز 11 أو التحول إلى بيئة العمل السحابية عبر Windows 365.

أهم النقاط:

1.سيتوقف الدعم الرسمى لويندوز 10 فى 14 أكتوبر 2025، ولن تصدر بعده تحديثات أمنية أو ميزات جديدة.

2. الأجهزة ستواصل العمل بعد هذا التاريخ، لكنها ستكون أكثر عرضة للمخاطر الإلكترونية.

3. التحديثات الأمنية الممتدة (ESU) ستكون متاحة مجانًا لمدة عام من 15 أكتوبر 2025 إلى 13 أكتوبر 2026، بشرط التسجيل من خلال إعدادات النسخ الاحتياطى أو نقاط مكافآت مايكروسوفت.

4. خيار مدفوع للتحديثات بسعر يبدأ من 30 دولارًا سنويًا، مع اشتراكات أطول متاحة عبر ترخيص المؤسسات.

5. التسجيل للتحديثات سيتم عبر إعداد داخل النظام بدءًا من يوليو 2025 لمستخدمى برنامج Windows Insider.

6. ويندوز 11 يقدم أداء أعلى بمعدل يصل إلى 2.3 مرة مقارنة بويندوز 10، مع حماية محسنة تشمل TPM 2.0 وتقنيات أمان افتراضية.

7. النظام الجديد يوفر تجربة استخدام أفضل من حيث السرعة والتصميم والميزات مثل Snap Layouts وتعدد أسطح المكتب.

8. منصة Windows 365 تتيح تشغيل نظام ويندوز 11 سحابيًا من أى جهاز متصل بالإنترنت، دون الحاجة لترقية العتاد مباشرة.

9. مشتركو Windows 365 يحصلون على تحديثات أمنية ممتدة مجانًا عند استخدام أجهزة سحابية تعمل بويندوز 11.

10. مايكروسوفت تنصح باستخدام أداة "Windows Backup" لنقل البيانات قبل الترقية، وتؤكد استمرار دعم Microsoft Defender بالتحديثات حتى أكتوبر 2028.