شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta وXbox تطلقان إصدارًا محدودًا من نظارة Quest 3S بسعر 400 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة “ميتا” بالتعاون مع “مايكروسوفت” عن طرح الإصدار المحدود من نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3S Xbox Edition، بسعر يبلغ 400 دولار أمريكي، ليكون متاحًا حاليًا في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بكميات “محدودة للغاية” حسب ما صرحت به مايكروسوفت.

الإصدار الخاص الجديد يتميز بتصميم كلاسيكي أنيق مستوحى من هوية Xbox، حيث تأتي النظارة بلون أسود مع لمسات خضراء، بالإضافة إلى وحدة تحكم Xbox اللاسلكية وذراعي تحكم Touch Plus متطابقين في الألوان.

كما يمكن توصيل وحدات تحكم إضافية مثل Xbox Elite Series 2 وXbox Adaptive Controller، إلى جانب يدات طرف ثالث مثل Backbone Pro.

من حيث المواصفات، توفر النظارة سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، وتأتي مع حزام Elite Strap لتحسين تجربة الارتداء والراحة. كذلك، يحصل المستخدمون على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في كل من Meta Horizon+ وXbox Game Pass Ultimate.

ويتيح اشتراك Game Pass Ultimate للمستخدمين تشغيل الألعاب مباشرة عبر السحابة باستخدام تطبيق Xbox على النظارة، بما في ذلك بعض الألعاب التي يمتلكها المستخدم شخصيًا لكنها ليست ضمن كتالوج Game Pass.

وتُعد هذه الميزة مثالية لعشاق الألعاب الذين يبحثون عن تجربة غامرة بدون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

ويُشار إلى أن تطبيق Xbox لدعم الألعاب السحابية على نظارات Meta كان قد أُطلق لأول مرة في أواخر عام 2023، أما هذا التعاون الجديد، فيتماشى مع توجه مايكروسوفت لتوسيع نطاق الوصول إلى ألعاب Xbox عبر أكبر عدد ممكن من الأجهزة والمنصات.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن تعاون جديد مع ASUS لإنتاج جهاز ألعاب محمول يحمل علامة Xbox سيطرح لاحقًا هذا العام.

ومع أن سعر هذا الإصدار الجديد أعلى بمقدار 100 دولار عن النسخة العادية من Quest 3S، إلا أنه يأتي بإضافات مهمة تشمل التجهيزات الفاخرة والاشتراكات المجانية، ما يجعله خيارًا مغريًا لعشاق الواقع الافتراضي وعالم Xbox.

النظارة متاحة حاليًا للشراء عبر موقع Meta الرسمي، ومتاجر Best Buy في أمريكا، وArgos وEE في بريطانيا.