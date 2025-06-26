شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف خيار نقل شريط العنوان إلى أسفل الشاشة فى متصفح Chrome على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل رسميًا عن طرح تحديث جديد لمتصفح Chrome على أجهزة أندرويد، يسمح للمستخدمين بنقل شريط العنوان إلى أسفل الشاشة، في خطوة تُعيد إلى الأذهان التغيير المماثل الذي أجرته آبل عام 2021 عند إطلاق نظام iOS 15.

التحديث الجديد يهدف إلى تسهيل تجربة التصفح عبر الهواتف الذكية من خلال تقريب شريط العنوان من مكان إمساك المستخدم للهاتف، مما يسهل عملية الكتابة والوصول دون الحاجة لتحريك اليد لأعلى الشاشة.

بعكس ما قامت به آبل في البداية – حيث فرضت التغيير على المستخدمين مما أثار اعتراضات واسعة – اتخذت جوجل نهجًا أكثر مرونة، إذ وفّرت الخيار كميزة يمكن تفعيلها يدويًا. ويمكن للمستخدمين الآن النقر مطولًا على شريط العنوان واختيار “نقله إلى الأسفل”، أو التوجه إلى إعدادات متصفح Chrome وتعديل موقع الشريط من هناك.

وكانت آبل قد واجهت انتقادات حادة عند تنفيذ التغيير للمرة الأولى، إذ أدى وضع الشريط فوق محتوى الصفحات إلى مشاكل في استخدام بعض المواقع، حيث كان الشريط يحجب عناصر مهمة على الشاشة.

واستجابت الشركة لاحقًا بتعديل التصميم، ووضعت شريط العنوان أسفل محتوى الصفحة، وجعلت ذلك خيارًا اختياريًا ضمن الإعدادات.

جوجل بدورها حرصت على عدم تكرار تلك الأخطاء، واتبعت نفس السياسة المرنة التي تمنح المستخدم حرية الاختيار، مما يُظهر اهتمامها بتجربة المستخدم أولًا.

وأكدت الشركة أن الميزة بدأت بالظهور لمستخدمي أندرويد ابتداءً من اليوم، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على جميع الأجهزة خلال الأسابيع القادمة.

يُذكر أن هذا التحديث يُعد جزءًا من جهود جوجل المستمرة لتحسين تجربة التصفح عبر الهاتف، من خلال تبني تصميمات أكثر تكيّفًا مع استخدام اليد الواحدة والواجهات الحديثة.