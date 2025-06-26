شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تُطلق لعبة كرة سلة بالتحكم عبر الفأرة فى 14 أغسطس حصريًا على Switch 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نينتندو رسميًا أن لعبتها الجديدة Drag x Drive ستصدر في 14 أغسطس المقبل، وذلك حصريًا لمنصة Switch 2 التي أُطلقت مؤخرًا.

جاء هذا الإعلان عبر تطبيق “Today!” الإخباري التابع للشركة، في خطوة تؤكد مواصلة نينتندو لجدولها النشط بإصدار لعبة طرف أول كل شهر.

Drag x Drive هي لعبة كرة سلة ثلاثية (3 ضد 3) تدور أحداثها داخل ملاعب رياضية مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وهي خطوة مبتكرة تجمع بين التنوع والتمثيل في ألعاب الفيديو.

وما يميّز اللعبة فعلاً هو أنها تستخدم التحكم عبر الفأرة من خلال تقنية جديدة في عصا التحكم Joy-Con المرفقة مع Switch 2، ما يجعلها أول اختبار فعلي لهذا النوع من التفاعل.

وتهدف نينتندو من خلال هذه التجربة إلى استكشاف مدى قابلية هذا النمط من التحكم لأن يكون أكثر من مجرد “خدعة تسويقية”، بل وسيلة تفتح آفاقًا جديدة في تصميم الألعاب.

اللعبة تبدو ممتعة ومليئة بالحيوية، لكن من المتوقع أن تكون موجهة لفئة معينة من اللاعبين — تمامًا كما كان الحال مع ألعاب مثل Arms، بدلًا من ألعاب جماهيرية كـ Wii Sports.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن سعر اللعبة الرسمي، لكن التوقعات تشير إلى أن السعر سيكون بين 30 و40 دولارًا، وليس في النطاق الكامل للألعاب الضخمة (60 أو 70 دولارًا).

تُشير هذه الخطوة إلى أن نينتندو تعود إلى استراتيجيتها الناجحة في إصدار لعبة جديدة شهريًا، وهي السياسة التي اتبعتها خلال معظم عمر جهاز Switch الأول.

ويُذكر أن Switch 2 انطلق مع إصدار Mario Kart World، ومن المقرر أن تصدر لعبة Donkey Kong Bananza في 17 يوليو.

وبالحديث عن Donkey Kong Bananza، فقد خطفت الأنظار أيضًا بظهور شخصية بولين (Pauline) من لعبة Donkey Kong الأصلية، ويبدو أن اللعبة ستقدّم مغامرة مفعمة بالجنون، حيث يحصل Donkey Kong على موز ذهبي عملاق ويسحق كل ما يقف في طريقه.

وتُشير بعض التحليلات إلى أنها قد تكون تمهيدًا أو مقدّمة لأحداث ألعاب Donkey Kong الأصلية أو Super Mario Odyssey، خاصة مع ظهور بولين بشكل أصغر عمرًا.

نينتندو، وكعادتها، تراهن على الابتكار والتجربة في الألعاب، وقد تكون Drag x Drive هي المحطة التالية في تطور أسلوب اللعب عبر اللمس والحركة، أو ربما مجرد تجربة عابرة. لكن في كل الأحوال، اللاعبون يترقبون شهر أغسطس لمعرفة النتيجة.