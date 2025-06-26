شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث تطبيق Google Phone يجعل المكالمات أسهل وأكثر متعة وألوانًا من أى وقت مضى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تُجري جوجل تحديثًا جذريًا على تطبيقها للهواتف ، يُعدّ هذا التغيير في التصميم جزءًا من إطلاق الشركة لتقنية Material 3 Expressive، التي تُركّز على لغة تصميم أكثر حيويةً وتخصيصًا وتعبيرًا عن المشاعر لواجهات المستخدم على أجهزة Android وWear OS ، وسيتم طرح التغييرات الخاصة بتطبيق الهاتف تدريجيًا لمستخدمي النسخة التجريبية العامة هذا الأسبوع ، ويُقدّم التحديث عددًا من التغييرات الوظيفية والجمالية، مما يُوفّر تجربة اتصال بديهية وجذابة بصريًا وسهلة الاستخدام.

ويقدم التحديث الجديد لتطبيق هاتف جوجل واجهة مُعاد تصميمها تُسهّل التواصل مع جهات اتصالك المهمة، وتُسهّل تصفح سجل مكالماتك ، ومن أبرز التغييرات إضافة تبويب "الرئيسية" الجديد، الذي يستبدل تبويبات "المفضلة" و"المكالمات الأخيرة" و"جهات الاتصال" و"البريد الصوتي" السابقة بتصميم أكثر انسيابية بثلاث تبويبات: "الرئيسية"، و"لوحة المفاتيح"، و"البريد الصوتى.

وفي أعلى علامة التبويب الجديدة "الرئيسية"، سيجد المستخدمون شريط "المفضلة" المريح، الذي يعرض جهات الاتصال المفضلة لديهم كأيقونات دائرية للوصول السريع دون الحاجة إلى الانتقال إلى علامة تبويب منفصلة أسفل هذا الشريط، وقامت جوجل أيضًا بتبسيط سجل المكالمات ، ولتحسين الوضوح، لن تُجمع مكالمات الشخص نفسه تحت مُدخل واحد ، بل ستظهر كل مكالمة كإدخال زمني مُميز، مما يُسهّل تتبع سجل مكالماتك في لمحة ، على الرغم من أن هذا التغيير قد يُربك القائمة قليلًا، إلا أنه يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تتبع أنماط المكالمات بشكل أوضح، مثل ملاحظة عدد مرات محاولة الاتصال بهم.

ومن أبرز مميزات هذا التحديث طريقة جديدة تعتمد على الإيماءات للرد على المكالمات أو رفضها، وستتميز شاشة المكالمات الواردة الآن بحركة تمرير أفقية ، ويأتي هذا التعديل في التصميم استجابةً لملاحظات المستخدمين، حيث وجد الكثيرون أن الحركة الأفقية أكثر سهولة في الاستخدام وأقل عرضة للضغطات غير المقصودة، خاصةً عند إخراج الهاتف من الجيب أو الحقيبة.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل شاشة المكالمات الواردة على تحديث بصرى، وسيتم الآن تأطير جهات الاتصال بدوائر مرحة وغير متساوية لإضفاء لمسة شخصية على كل مكالمة.

ويعد تحديث تطبيق الهاتف هذا جزءًا من التطور الأوسع في تصميم جوجل عبر نظامها البيئي، وأطلقت جوجل نظام التشغيل أندرويد 16 في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتبنى نظام التشغيل الجديد لهواتف أندرويد تصميم Material 3 Expressive الجديد بالكامل في إصدار قادم.

وتُدمج جوجل أيضًا لغة التصميم الجديدة هذه تدريجيًا في مجموعة تطبيقاتها، بهدف توفير تجربة مستخدم أكثر تماسكًا وتعبيرًا عبر منصاتها ، وقد أصدرت الشركة بالفعل تحديث أندرويد 16 لهواتف بيكسل، ومن المتوقع إطلاقه على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا العام على الأرجح في سبتمبر تقريبًا، في غضون ذلك، تلقى مستخدمو بيكسل مؤخرًا أداة "بيكسل VIP" الجديدة التي تتكامل بشكل أكبر مع جهات الاتصال المفضلة من خلال عرض موقعهم وسجل مكالماتهم وحتى ملاحظاتهم الشخصية.