شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسّع وضع "الذكاء الاصطناعى فى البحث" إلى الهند وتضيف دعم الصوت والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن التوسعة الدولية الأولى لوضع “الذكاء الاصطناعي في البحث” (AI Mode) ليصل رسميًا إلى الهند، بعد أن تم إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة في مارس الماضي لمجموعة محددة من المستخدمين، ثم تم تعميمه لاحقًا خلال مؤتمر Google I/O في مايو.

النسخة الجديدة التي أصبحت متاحة الآن للمستخدمين الهنود عبر منصة Search Labs، تُقدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مدعومة بإصدار مخصص من نموذج اللغة الكبير Gemini 2.5، والذي يتمتع بقدرات تفكير واستدلال أصلية، ما يتيح له التعامل مع الاستفسارات المعقدة بكفاءة أعلى عبر تقسيم الأسئلة إلى مواضيع فرعية والبحث عنها بالتوازي.

ورغم أن النسخة الهندية لا تتضمن ميزة “المحادثة الصوتية المباشرة” (Search Live) المتوفرة داخل الولايات المتحدة، فإنها تقدّم خيارات تفاعلية أخرى، مثل استخدام Google Lens لإجراء استعلامات قائمة على الصور، بالإضافة إلى دعم الإدخال الصوتي بحيث يمكن للمستخدم التحدث بدلًا من الكتابة.

وبعد تفعيل AI Mode من خلال موقع جوجل الرسمي أو تطبيق Google، يظهر هذا الوضع الجديد أسفل شريط البحث مباشرة على صفحة النتائج، ويُدمج ضمن تبويبات النتائج بجوار أقسام “الكل” و”الأخبار”، على الجهة اليسرى، كما يتوفر على نسختي سطح المكتب وتطبيق الهاتف.

وقد أكدت جوجل أن هذه الميزة صُممت لتعزيز تجربة المستخدم في البحث، خصوصًا عند التعامل مع استفسارات معقدة أو متعددة الجوانب،ف على سبيل المثال، إذا بحث المستخدم عن “أفضل طريقة لتجهيز رحلة سياحية اقتصادية في جنوب الهند”، فإن النظام يقسم السؤال إلى مكونات متعددة، مثل خيارات النقل، والفنادق، والأنشطة، ويجري عدة عمليات بحث بشكل متزامن لتوفير إجابة شاملة.

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير صادر عن موقع 9to5Google أن النسخة الأمريكية من AI Mode بدأت بالحصول على تحديثات جديدة، أبرزها تقديم اقتراحات تلقائية للمستخدمين بناءً على سجل البحث الخاص بهم، بحيث تعرض مقترحات أكثر دقة وارتباطًا باهتماماتهم السابقة.

وتتجدد هذه المقترحات مع كل زيارة لصفحة “Meet AI Mode” سواء عبر تطبيق Google أو أدوات البحث أو اختصارات Pixel Launcher.

بهذه الخطوة، تُثبت جوجل مجددًا رغبتها في جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من تجربة البحث اليومية، وتوسيع نطاقه عالميًا بعد نجاحه المحلي في السوق الأمريكي.

ومن المتوقع أن يتم طرح الوضع الجديد تدريجيًا في المزيد من الدول خلال الأشهر المقبلة.



