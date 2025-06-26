شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يضيف إطارات رئيسية وتأثيرات نصية وأدوات تحسين الصوت فى تحديث كبير والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت إنستجرام إيديتس أداة "الإطارات الرئيسية" (Keyframes)، وهي أداة طال انتظارها تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر بكثير في كيفية تحريك مقاطعهم من الفيديو وتحويلها.

وكان إنستجرام يُعرف سابقًا بتطبيق مشاركة الصور، لكنه أثبت حاليا أنه لم يعد مجرد سجل قصاصات رقمي لصور الفطور المتأخر أو غروب الشمس، فقد تطورت المنصة المملوكة لشركة ميتا تدريجيًا لتصبح ساحة إبداعية لمحرري الفيديو ومنشئي المحتوى، ويُعزز تحديثها الأخير هذا التحول ، مع مجموعة من الميزات الجديدة.

وعند الإعلان عن الإطلاق، نشر حساب Instagram Creators الرسمي: "لقد طلبتم إطارات رئيسية في التعديلات، ويسعدنا جدًا أن نشارككم أنها أصبحت هنا أخيرًا، إلى جانب بعض التحديثات الأخرى مثل الإضافات الجديدة إلى علامة التبويب "الأفكار"، وتحسين الصوت، وحتى المزيد من تأثيرات النص".

إنستجرام يُجري تعديلات على الميزات الجديدةالإطارات الرئيسية:

تتيح هذه الأداة للمبدعين تحريك موضع مقاطع الفيديو وتدويرها وحجمها بدقة مذهلة ، سواءً كنت ترغب في تكبير بسيط أو تحريك درامي، تتيح لك الإطارات الرئيسية تحديد لحظات محددة على مخططك الزمني وضبط الحركة بدقة كما تريد، وتَعِد هذه الميزة بإضفاء مستوى جديد من الإتقان على فيديوهات إنستجرام، حيث توفر انتقالات ديناميكية وتأثيرات حركة سلسة ، وحاليًا تدعم الأداة الملصقات والنصوص والتراكبات، لكن إنستجرام ألمح إلى أن ميزة القص ستنضم قريبًا، مما يفتح المجال لمزيد من الخيارات الإبداعية

تأثيرات النص:

بينما تتصدر الإطارات الرئيسية عناوين الأخبار، لم يتوقف إنستجرام عند هذا الحد، ويقدم التحديث أيضًا مجموعة جديدة من تأثيرات النص المصممة لجذب الانتباه، مع أكثر من 30 نمطًا جديدًا للاختيار من بينها، بما في ذلك خيارات مرحة مثل عين السمكة، والقوس، والمكعب، والدوامة، يمكن للمبدعين الآن إضافة الحركة واللمسة الجمالية إلى النصوص المعروضة على الشاشة ، سواءً لإبراز رسالة رئيسية أو ببساطة لإضافة لمسة شخصية إلى المنشور، تُسهّل أدوات النص الجديدة الحفاظ على تفاعل الجمهور.

تحسين الصوت:

من التحسينات الجديرة بالملاحظة أيضًا تحسين صوت التعليقات الصوتية ، حتى الآن، كانت أدوات تنقية الصوت في إنستجرام تقتصر على مقاطع الفيديو القياسية ، ولكن مع هذا التحديث الأخير، يمكن للمبدعين أيضًا تحسين جودة التعليقات الصوتية، وهو أمر مثالي لأي شخص ينتج سردًا أو تعليقًا أو دروسًا تعليمية ، وتزيل هذه الميزة ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها، مما يساعد المبدعين على تقديم صوت أكثر وضوحًا واحترافية دون الحاجة إلى برامج إضافية.

علامة تبويب الأفكار:

تشهد علامة تبويب الأفكار في إنستجرام أيضًا ترقيةً مدروسة ، بعد أن كانت في السابق مصدرًا أساسيًا للإلهام، أصبحت الآن توفر أدوات عملية أكثر لتخطيط المحتوى، ويمكن للمبدعين حفظ المقاطع الصوتية التي يرغبون في استخدامها لاحقًا، بل وحتى ترك تعليقات لاصقة لأنفسهم لتنظيم المحتوى.



علاوة على ذلك، تُعرض معاينات الصوت الآن في وضع ملء الشاشة، مما يُسهّل تخطيط مقاطع الفيديو والقصص التي تتناغم تمامًا مع الموسيقى التصويرية، وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المبدعين على تتبع أفكارهم ومصادرهم، خاصةً عند إدارة مشاريع متعددة أو التعاون مع آخرين علاوة على ذلك، أعلن المنشور أيضًا عن تحديثات Instagram Edits الأسبوع المقبل.