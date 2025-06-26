تكنولوجيا: راوتر TP-Link M8550 المحمول يدعم 5G ويجمع بين شاشة لمس وتخزين داخلي ومنفذ إيثرنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يكتفي الكثير من المستخدمين في بعض الحالات بمشاركة اتصال الإنترنت عبر نقطة اتصال من الهاتف الذكي، إلا أن هذا الحل لا يناسب جميع السيناريوهات. في مثل هذه الحالات، يمكن أن يكون الراوتر المحمول خيارًا عمليًا وفعّالًا، وهنا يأتي دور TP-Link M8550.

صُمم هذا الجهاز لتوفير اتصال سريع أثناء التنقل، حيث يدعم شبكات 5G و4G بسرعة تنزيل تصل إلى 3.4 جيجابت في الثانية على شبكات 5G، و1.6 جيجابت في الثانية على شبكات 4G.

أما سرعة الرفع فتصل نظريًا إلى 900 ميجابت في الثانية على 5G، و200 ميجابت في الثانية على 4G. وعلى الرغم من أن الجهاز لا يحتاج بالضرورة إلى هوائيات خارجية، إلا أنه يوفّر منفذًا مخصصًا لذلك عند الحاجة.

يستطيع راوتر TP-Link M8550 الاتصال بما يصل إلى 32 جهازًا في نفس الوقت. كما يدعم معايير Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax بسرعات تصل إلى 2,880 ميجابت في الثانية عبر نطاقي 5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز، بينما تصل السرعة إلى 688 ميجابت في الثانية على نطاق 2.4 جيجاهرتز.

ومع ذلك، لا يمكن استخدام نطاقي 5 و6 جيجاهرتز معًا في الوقت نفسه.

تأتي أبعاد الجهاز بحجم 5.3 × 2.9 × 0.8 إنش، ويمكن التحكم به من خلال شاشة لمس مقاس 2.4 بوصة. كذلك يوفّر منفذ Ethernet جيجابت، مما يتيح استخدامه كراوتر ثابت أيضًا، عند توصيله بمودم كابل تقليدي.

كما يحتوي الجهاز على منفذ USB Type-C، وبطارية سعتها 4,680 مللي أمبير تُشحن بالكامل خلال ساعتين، وتكفي حتى 14 ساعة من الاستخدام المتواصل.

ولا يتوقّف الأمر عند الاتصال فقط، إذ يوفّر الجهاز أيضًا منفذ بطاقة microSD لمشاركة الملفات بسهولة، ويزن 9.6 أوقية فقط، ما يجعله سهل الحمل والاستخدام في أي مكان. يتوفر الآن راوتر TP-Link M8550 في الأسواق الأوروبية، مثل أمازون ألمانيا، بسعر يبلغ 450 يورو.

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