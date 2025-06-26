تكنولوجيا: شاومي تكشف عن ألوان جديدة لكاميرا 15 Ultra مع عدة تصوير احترافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لتحديث كاميرا 15 Ultra هذا الصيف عبر طرح ألوان جديدة ولمسة تصميمية منعشة، إلى جانب مجموعة تصوير محسّنة ومتلائمة معها من حيث الشكل.

وتشمل الألوان الجديدة: الأزرق الفاتح (ربما أقرب للسيان)، والأرجواني، والبني الكلاسيكي المستوحى من طابع Leica، حيث تُغطّي هذه الألوان الجزء الجلدي من ظهر الكاميرا، ما يمنحها مظهرًا عصريًا وراقيًا.

أما على صعيد الإكسسوارات، فقد قدّمت شاومي أيضًا مجموعة تصوير جديدة أنحف وزنًا وأكثر خفّة، إذ يبلغ وزنها 42 جرامًا فقط.

وتضم المجموعة زر غالق مزدوج المراحل لالتقاط الصور، إلى جانب زر مستقل مخصص لتسجيل الفيديو، مما يمنح المصورين تجربة استخدام أكثر سلاسة واحترافية.

وتتميّز هذه المجموعة الجديدة بتصميمها المتكامل، على عكس المجموعة السابقة التي كانت تتضمن قبضة قابلة للفصل مع بطارية مدمجة. كما تأتي مزوّدة بحزام كاميرا أنيق متناسق اللون مع جسم الكاميرا.

حتى الآن، لم تُدرج شاومي هذه الألوان الجديدة أو مجموعة التصوير الجديدة على موقعها الرسمي، لذا لا توجد معلومات دقيقة بعد بشأن السعر أو موعد الإطلاق الرسمي. كما لم تُعلن الشركة ما إذا كانت هذه النسخ الملوّنة ستتوفّر خارج السوق الصيني أم لا.

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