تكنولوجيا: هواتف Honor تكشف عن بطارية عملاقة بسعة 8100 مللي أمبير مع اعتماد رسمي من 3C الصينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي نسخ الصين من هواتف Honor 400 وHonor 400 Pro ببطارية سعة 7200 مللي أمبير، وقد يبدو هذا الرقم الأكبر بين هواتف Honor، إلا أن هذا ليس صحيحًا. فقد أطلقت Honor في أبريل 2025 هاتف Honor Power الذي يحمل أكبر بطارية بسعة 8000 مللي أمبير.

ولكن يبدو أن هذا اللقب لن يدوم طويلًا، إذ تشير التقارير إلى أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق هاتفين جديدين بسعات بطارية أكبر.

حصل هاتفان جديدان من Honor، يحملان أرقام الطراز “MTN-AN00” و”MTN-AN80”، على شهادة اعتماد من وكالة 3C الصينية.

وتكشف البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الوكالة أن هذين الهاتفين سيأتيان ببطاريات ضخمة بسعة تقييمية تبلغ 8100 مللي أمبير وسعة فعلية تقريبية تبلغ 8200 مللي أمبير، أي بزيادة قدرها 1000 مللي أمبير مقارنة بسلسلة Honor 400.

إلى جانب البطاريات الكبيرة، تكشف شهادة الاعتماد أيضًا عن وجود شواحن تحمل أرقام الطراز “HN-200400C00” و”HN-200400C01”، وتدعم قدرة شحن قصوى تصل إلى 80 واط.

وعلى الرغم من أن هذه القدرة أقل قليلًا من شحن 90 واط في Honor 400 Pro، إلا أنها تمثل قفزة ملحوظة مقارنةً بشحن 66 واط في هاتف Honor Power.

حتى الآن، لم تُكشف هوية هذين الهاتفين الجديدين بشكل رسمي، لكن هناك تكهنات بأنهما قد يتم إطلاقهما تحت أسماء Honor X70 أو Honor Power 2.

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