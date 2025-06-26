شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى يعيدون تقديم مشروع قانون لفتح متاجر تطبيقات آبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

أعاد أعضاء مجلس الشيوخ طرح مشروع قانون يُلزم مالكي متاجر التطبيقات، مثل آبل وجوجل، بالسماح بأنظمة دفع خارجية، وتطبيقات التحميل الجانبي، من بين مجموعة من التغييرات الأخرى المُلائمة للمطورين ، وقُدّم مشروع القانون المُسمّى "تطبيق أسواق التطبيقات المفتوحة" في الأصل عام 2021 ، ولكنه لم يُطرح للتصويت بعد إقراره من قِبل اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ عام 2022.

ويُطبّق قانون أسواق التطبيقات المفتوحة تغييراته على متاجر التطبيقات التي تضم 50 ألف مستخدم شهريًا أو أكثر، وينطبق بشكل واضح على متجر تطبيقات آبل ومتجر جوجل بلاي ، ومثل مشروع القانون الأصلي يُريد قانون أسواق التطبيقات المفتوحة المُعاد طرحه من الشركات المُشمولة السماح بأمور مثل التحميل الجانبي، ومتاجر تطبيقات الطرف الثالث، وأنظمة الدفع البديلة، مع حماية قدرة المطورين على "إبلاغ المستهلكين بأسعار أقل وتقديم أسعار تنافسية".

كما سيمنع ذلك مشغلى متجر التطبيقات من منح امتيازات لتطبيقاتهم وخدماتهم في نتائج البحث فى متجر التطبيقات.

فى حين أن أهداف مشروع القانون الجديد تتطابق إلى حد كبير مع الهدف الأصلى، إلا أن البيئة القانونية مختلفة اختلافًا جوهريًا، فقد اضطرت شركة Apple إلى السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية وأنظمة دفع بديلة في الاتحاد الأوروبي بعد تطبيق قانون الأسواق الرقمية في عام 2022.

وبفضل فشلها في الوفاء بالتنازل البسيط الذي حصلت عليه شركة Epic من خلال دعواها القضائية، اضطرت Apple أيضًا إلى السماح للمطورين بتوجيه العملاء للدفع مقابل أشياء خارج متجر التطبيقات ونظام الدفع داخل التطبيق، ومن شأن قانون أسواق التطبيقات المفتوحة أن يجعل هذه الأنواع من التغييرات قانونًا في الولايات المتحدة.

ويبدو أنه من الممكن إقرار مشروع القانون أيضًا، فقد ازداد الضغط التنظيمي على شركات التكنولوجيا منذ عام 2021 ، على سبيل المثال، أقرت ولاية يوتا مؤخرًا قانونًا للتحقق من العمر من شأنه أن يُلزم متاجر التطبيقات بالسماح فقط للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق بإنشاء حساب.