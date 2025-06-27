شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الترجمة الفورية فى تطبيق Gemini Live متاحة الآن لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

يضيف تطبيق Gemini Live على نظامي Android وiOS ميزة التعليقات الفورية ، وستعرض هذه الميزة تعليقات فورية لما يقوله Gemini على الشاشة، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء محادثة ثنائية مع Gemini Live دون الحاجة إلى سماع صوته.

وتُعدّ هذه الميزة مفيدة عندما يرغب المستخدمون في إجراء محادثة بدون استخدام اليدين مع روبوت الدردشة دون الحاجة إلى ردّ الذكاء الاصطناعي شفهيًا (إذا كانوا في الهواء الطلق أو في مكان مزدحم).

كما أتاحت جوجل خيارات لتخصيص حجم الخط وكيفية ظهور التعليقات على الشاشة.

محادثات Gemini المباشرة تأتى الآن مع ترجمة

مع بداية هذا الشهر، ادعى العديد من مستخدمي الإنترنت رؤية ميزة جديدة للتعليقات التوضيحية في تطبيق Gemini Live ، ويُرجّح أن شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها ماونتن فيو، كانت تختبر هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين، ويبدو أن الشركة تُطلقها الآن لجميع المستخدمين حول العالم ، وقد رصدها موقع 9to5Google لأول مرة، حيث يمكن للمستخدمين الآن رؤية رمز مربع في أعلى يمين واجهة تطبيق Gemini Live، يُمثّل هذه الميزة.

لاحظ فريق Gadgets 360 هذه الميزة على أجهزة Android وiOS، وتعمل الميزة بنفس الطريقة على كلا النظامين، وبمجرد تفعيل Gemini Live، يمكن للمستخدمين الضغط على أيقونة المربع لتفعيل أو تعطيل الترجمة الفورية ، كما يقترح Gemini Live تلقائيًا تفعيل الترجمة عند خفض مستوى صوت الجهاز تمامًا ، وفى السابق، لم يكن Gemini Live يفتح إلا إذا كان مستوى الصوت مسموعًا للمستخدم.

وعند تفعيلها، تظهر التعليقات الفورية أسفل الشاشة على شكل سطرين. وتعرض هذه الميزة ما يقوله جيميني في تلك اللحظة فقط، وليس المحادثة السابقة ، ولعرض النص الكامل، يجب على المستخدمين إنهاء الجلسة أولاً ، ومن المثير للاهتمام أن التعليقات تعمل أيضًا عند مشاركة الشاشة أو استخدام ميزة الفيديو المباشر عبر جيميني لايف .

في وضع الفيديو، تظهر التعليقات أعلى الشاشة على نظام أندرويد، ويتوفر لمستخدمي جيميني خيار تخصيص التسميات التوضيحية.

ويتوفر خيار إعدادات جديد ضمن "تفضيلات التسميات التوضيحية". وعند الضغط عليه، تُفتح صفحة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على خيارات قائمة لتغيير اللغة وحجم النص ونمط التسميات التوضيحية.

كما يتيح هذا الخيار للمستخدمين تغيير طريقة ظهور التسميات التوضيحية على الشاشة.

بالإضافة إلى توفير خيارات قياسية، مثل نص أسود على خلفية بيضاء ونص أبيض على خلفية سوداء، يتيح التطبيق للمستخدمين أيضًا تحديد نمط الخط، ولون النص، ولون الخلفية، وشفافية النص والخلفية يدويًا وغيرها ، ولا تتوفر خيارات التخصيص على نظام iOS.