شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق تحديثًا تجريبيًا لسماعات AirPods Pro 2 وAirPods 4 يحسّن الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن إطلاق إصدار تجريبي جديد من برنامج التشغيل (Firmware Beta) لسماعات AirPods Pro 2 وAirPods 4، يحمل الرقم 8A293c، ويقدم تحسينات ملحوظة في جودة الصوت، خاصة في المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى دعم تسجيل صوت بجودة استوديو احترافية.

تحسينات صوتية متقدمة

وبحسب البيان المنشور، فإن التحديث يهدف إلى تعزيز أداء الصوت في البيئات المختلفة، مما يُمكّن المستخدمين من خوض تجربة صوتية أكثر وضوحًا واحترافية سواء في المكالمات أو أثناء تسجيل الصوت.

تحكم بالكاميرا عن بُعد عبر السماعات

الميزة الأبرز التي أتى بها التحديث هي إمكانية التحكم بالكاميرا عن بُعد من خلال السماعات نفسها، ما يتيح للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات باستخدام AirPods دون الحاجة للمس الهاتف أو الجهاز.

متطلبات النظام وإعدادات التحديث الجديدة

يتطلب هذا التحديث توفر iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26 لتفعيل جميع الميزات الجديدة. كما تم إضافة خيار جديد لتثبيت تحديثات البرامج مباشرةً من إعدادات AirPods، ما يُسهّل عملية التحديث للمستخدمين دون الحاجة إلى تدخل يدوي معقد.

ذكاء وتقنيات مدمجة بلمسة واحدة

مع هذا التحديث، تؤكد آبل استمرارها في تطوير منظومة AirPods لتكون أكثر من مجرد سماعات، بل أدوات ذكية متعددة الوظائف تدعم الإنتاجية، الإبداع، وتسهيل تجربة المستخدم اليومية.

خطوة آبل الجديدة تعزز من مكانة AirPods كأكثر من مجرد سماعات صوت، بل منصة ذكية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في التصوير، المحادثات، وتسجيل الصوت بجودة عالية. التحديث التجريبي الجديد يمهد الطريق لمستقبل تحكّم أكثر سلاسة وذكاء بين أجهزة آبل المختلفة.



