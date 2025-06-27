شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تُطلق إصدار Xbox من نظارة Quest 3S مع اشتراك Game Pass مجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة تعزز التعاون بين عمالقة التكنولوجيا، أعلنت شركة Meta عن إطلاق الإصدار الخاص Meta Quest 3S Xbox Edition، وهو إصدار محدود من نظارة الواقع المختلط (MR) التي كُشف عنها لأول مرة في سبتمبر 2024.

ويأتي هذا الطراز الجديد بمزايا حصرية لعشاق ألعاب Xbox، أبرزها تطبيق Xbox المثبت مسبقًا، ووحدة تحكم لاسلكية محدودة الإصدار، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في خدمة Xbox Game Pass Ultimate.



نظارة ميتا

السعر والتوافر

يتوفر Meta Quest 3S Xbox Edition بسعر يبدأ من 399.99 دولارًا أمريكيًا، ويأتي بسعة تخزين واحدة تبلغ 128 جيجابايت، وبلونين مميزين: Xbox Carbon Black وVelocity Green. يتوفر الإصدار حاليًا بكميات محدودة عبر متجر Meta الرسمي وBest Buy في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متاجر Argos وEE في المملكة المتحدة.

مميزات الإصدار الخاص من Quest 3S

صُممت هذه النسخة بالشراكة مع مايكروسوفت، وتتميز بوجود تطبيق Xbox المثبت مسبقًا، ما يتيح للمستخدمين تشغيل ألعاب Xbox عبر خدمة Xbox Cloud Gaming (النسخة التجريبية) مباشرة من خلال النظارة. وتشمل مكتبة الألعاب عناوين شهيرة مثل Avowed، وForza Motorsport، وSouth of Midnight، وThe Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered، إلى جانب أكثر من 100 لعبة مدعومة عبر السحابة، حتى لو لم تكن ضمن اشتراك Game Pass.

وحدة تحكم Xbox محدودة الإصدار

تتضمن النظارة وحدة تحكم Xbox Wireless Controller خاصة بالإصدار، تأتي بلون Carbon Black مع لمسات Velocity Green على الأزرار وعصا التحكم، وهي مماثلة من حيث الأداء لوحدات التحكم الرسمية لأجهزة Xbox Series X|S. ويمكن للمستخدمين أيضًا ربط وحدات تحكم أخرى مثل Xbox Elite Series 2 أو Xbox Adaptive Controller.



الألعاب

استمرار اللعب والتنقل السلس بين الأجهزة

تدعم النظارة خاصيتي Cross-play وCross-progression، ما يتيح للاعبين بدء اللعب على النظارة ومتابعته لاحقًا على جهاز Xbox دون فقدان التقدم أو الإنجازات، ما يعزز تجربة اللعب الموحدة.

مواصفات تقنية متقدمة

تحمل Meta Quest 3S Xbox Edition نفس المواصفات التقنية للإصدار القياسي، وتشمل:

• شاشات 4K Infinite+ بدقة 2064×2208 بكسل لكل عين

• عدسات “بان كيك” Pancake

• منصة Snapdragon XR2 Gen 2 من كوالكوم

• ذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت

• نظام تشغيل Meta Horizon OS المُعاد بناؤه ليتوافق مع التجارب المكانية

• دعم الألوان الكاملة للواقع المختلط (Full-colour passthrough)

• صوت مكاني مطور مع Dolby Atmos ووضع Theatre View للعرض السينمائي

استخدامات متعددة وتكامل ذكي

بالإضافة إلى الألعاب، يمكن استخدام النظارة لتشغيل تطبيقات 2D مثل Facebook وYouTube وInstagram، مع وجود وضع السفر (Travel Mode) لتسهيل استخدامها أثناء التنقل. كما يمكن للمستخدمين الاستعانة بمساعد Meta الذكي عبر الأمر الصوتي “Hey Meta”.

تُمثل نظارة Meta Quest 3S Xbox Edition مزيجًا متكاملًا بين الواقع المختلط وتجربة الألعاب السحابية، وتأتي كخطوة استراتيجية تجمع بين Meta ومايكروسوفت لتقديم جهاز ترفيهي متعدد الاستخدامات. ومع التصميم المحدود، واشتراك Game Pass المجاني، ووحدة تحكم خاصة، يبدو أن هذا الإصدار موجّه مباشرة لعشاق Xbox الباحثين عن تجارب لعب أكثر غمرًا ومرونة.