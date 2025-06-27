شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء اشتراك PlayStation Plus خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

تطورت خدمة اشتراك PlayStation Plus من سوني على مر السنين، حيث بدأت كوسيلة للحصول على ألعاب جديدة شهريًا، ثم أتاحت الوصول إلى اللعب الجماعي عبر الإنترنت، أما الآن فقد استندت الخدمة إلى هاتين الميزتين، فأصبحت تعمل بشكل أشبه بخدمة Game Pass Ultimate ، وتقدم قائمة طويلة من الألعاب مقابل اشتراك شهري، مع أنها لا تضيف ألعابها الأصلية مباشرةً إلى الخدمة ، لا تزال تقدم ألعابًا جديدة شهريًا وتتيح اللعب عبر الإنترنت كما في السابق، ولكن الآن لديك الخيار بين الباقات الأساسية والإضافية والمميزة بأسعار وميزات متنوعة.

ومع ارتفاع أسعار الاشتراكات، قد يكون الاشتراك في PS Plus مُرهقًا بعض الشيء للاستمرار فيه طوال العام، و لا تُسهّل سوني إلغاء الاشتراك، وهناك تغييرٌ مُريبٌ في التجديد التلقائي قد يُكلفك مبلغًا كبيرًا.

وإذا كنت ترغب، لأي سبب كان، في إلغاء اشتراكك في PS Plus سواءً كان لديك الإصدار الأساسي أو الإضافي أو المميز فيمكنك القيام بذلك من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر أو حتى من جهاز PlayStation نفسه ، وليست العملية معقدة، ولكن معرفة الخطوات قبل البدء ستوفر عليك الوقت بلا شك، إليك كيفية إلغاء اشتراكك في PlayStation Plus.

كيفية إلغاء اشتراك PlayStation Plus على PS5 وPS4

أولاً، يجب أن تكون على دراية بكيفية إلغاء اشتراكك من جهاز PS5 فهي الأسهل، يمكنك أيضًا الإلغاء من جهاز PS4، والعملية مطابقة تقريبًا لنظيرتها من الجيل الحالي.

الخطوة 1: من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى قائمة الإعدادات .

الخطوة 2: حدد المستخدمين والحسابات .

الخطوة 3: من قائمة الحساب ، حدد الدفع والاشتراكات .

الخطوة 4: انتقل

إلى الاشتراكات وحدد PlayStation Plus .

الخطوة 5: ثم حدد إلغاء الاشتراك في أسفل اليسار.

الخطوة 6: ستظهر لك شاشة تسألك عما إذا كنت متأكدًا من رغبتك في الإلغاء، اختر "تأكيد الإلغاء"، سيؤدي هذا إلى إنهاء خدماتك في تاريخ انتهاء الصلاحية التالي، والذي يتزامن مع مدة اشتراكك، وستتمكن من الاستمتاع بالمزايا حتى تاريخ انتهاء الصلاحية هذا.