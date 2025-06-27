شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 يظهر بتصميمات مختلفة: تغييرات جذرية فى الكاميرا والخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تسريب جديد أثار اهتمام عشاق التكنولوجيا حول العالم، نشر الحساب التقني المعروف “Majin Bu” عبر منصة X صورة توضح الشكل المتوقع لسلسلة هواتف iPhone 17 القادمة من Apple، والتي تُظهر مجموعة من النماذج بتصميمات مختلفة وجريئة، خاصة من ناحية نظام الكاميرا الخلفية وتوزيع العدسات.

كاميرا بارزة وتصميم غير مسبوق

اللافت في الصور المسربة هو التغيير الجذري في تصميم وحدة الكاميرا. إذ يظهر نموذج يحمل كاميرتين كبيرتين ضمن مستطيل أفقي ممتد أعلى ظهر الهاتف، في تصميم يُشبه إلى حد ما توجهات بعض الهواتف المنافسة في السوق مثل Google Pixel. بينما تحمل النسخ الأخرى كاميرات ثلاثية ضمن إطار أكبر حجمًا وأكثر بروزًا، ما يشير إلى نية Apple تعزيز قدرات التصوير بشكل أكبر من السابق.

خط إنتاج متنوع للمرة الأولى

تشير الصورة إلى أن Apple قد تتبنى تنوعًا أوسع في تصميم الخطوط الخاصة بسلسلة iPhone 17، حيث يظهر 4 موديلات مختلفة في الحجم والشكل والتوزيع البصري للكاميرا، ما قد يعني أننا أمام توجه جديد لتمييز الإصدارات بين العادية، والـ Plus، والـ Pro، وربما نسخة جديدة بالكامل.

تباين في الألوان والخامات

رغم أن النماذج الظاهرة في الصورة تبدو بألوان موحدة رمادية، إلا أن التصميم يوحي باستخدام خامات مختلفة، منها ما هو لامع ومنها ما يميل إلى المات، ما يشير إلى احتمالية تنوع في الخامات بين الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ وربما مادة التيتانيوم كما حصل في iPhone 15 Pro.

تفاعل واسع وانتظار رسمي

المنشور حقق تفاعلًا لافتًا على المنصة، مع أكثر من 40 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط، ما يعكس شغف الجمهور بمعرفة ما تحضّره Apple لجهازها الأكثر شعبية. وعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد رسمي من الشركة حتى الآن، فإن التسريبات المتكررة تعزز احتمالية أن تكون هذه التصاميم قريبة من الواقع.

مع قرب موعد الإعلان الرسمي المتوقع في سبتمبر المقبل، تبقى هذه النماذج مثار جدل ونقاش بين الجمهور والمحللين. لكن المؤكد أن Apple تستعد لجيل جديد من هواتف iPhone 17 بتصميمات جريئة وقدرات محسّنة، قد تعيد تعريف معايير التصميم في سوق الهواتف الذكية لعام 2025.