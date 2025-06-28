شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يحتوى الآن على فلتر كلمات أفضل من Instagram والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت Threads خطوةً أخرى نحو الانفصال عن Instagram من خلال تقديم مرشحات خاصة بها لحظر الكلمات، وأعلن آدم موسيري رئيس Instagram، أن إعداد "الكلمات المخفية" في Threads يتضمن "مرشحات مخصصة مُضافة حديثًا لحظر الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية على دفعات، مع تحديد وقت اختياري".

كان الإصدار السابق من "الكلمات المخفية" مرتبطًا بتطبيق إنستجرام، ما يعني إمكانية كتم الكلمات والعبارات نفسها فقط على كلا المنصتين ، يُمكّن هذا التغيير المستخدمين من تخصيص ما يريدون تصفيته من خلاصاتهم، وعمليات البحث، وملفاتهم الشخصية، وردودهم على كلا الخدمتين.

وقال موسيري على "الكلمات المخفية": "تهدف "الكلمات المخفية" إلى تعزيز التبادل المفتوح لوجهات النظر، ولتحقيق ذلك، يجب أن يتمكن المستخدمون من تصميم تجربة تُشعرهم بالراحة في التعبير عن أنفسهم".

ويتيح التحديث أيضًا لمستخدمي Threads تأجيل الكلمات التي لا يرغبون في حظرها نهائيًا، مع خيار تحديد مهلة 30 يومًا يتتبع عدد الأيام المتبقية حتى انتهاء صلاحية الفلتر ، قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت ترغب في تجنب حرق أحداث الأفلام والمسلسلات والألعاب الجديدة، أو مشاهدة المسلسلات الدرامية المنتشرة على الإنترنت، دون إضاعة وقتك على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا القيد الزمني غير متاح في إعدادات الكلمات المخفية على إنستجرام، ولكنه يُحاكي خيارات تصفية مماثلة على منصة X المنافسة، والتي تتيح للمستخدمين كتم الكلمات ليوم أو أسبوع أو 30 يومًا، ويقول موسيري إن التحديث متاح الآن، لكنني لا أراه حاليًا على حسابي في Threads، لذا قد يستغرق طرحه للجميع بعض الوقت.