شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيق Doppl.. غرفة القياس الافتراضية المدعوم بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق عملاق التكنولوجيا جوجل تطبيقًا تجريبيًا جديدًا يُسمى Doppl، وهو غرفة قياس ملابس افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين تجربة الملابس باستخدام نسخة رقمية من أنفسهم، مع أن هذه ليست أول تجربة لجوجل في مجال تجربة الملابس الافتراضية، إلا أنها تُعدّ نهجها الأكثر تخصيصًا حتى الآن.

وكانت الميزات السابقة في جوجل للتسوق تتيح للمستخدمين عرض الملابس على مختلف أشكال أجسام عارضات الأزياء، لكن دوبل تُركز على شخصيتك وأسلوبك، مع دوبل، لم تعد التقنية تُقدم الملابس فحسب، بل تُصمم تجربة مُخصصة لكل شخص، حرفيًا.

تطبيق Doppl من Google: كيف يعمل؟

يعمل تطبيق Doppl من جوجل بطريقة بسيطة وممتعة، وللبدء، يُحمّل المستخدمون صورةً كاملةً لأجسامهم إلى التطبيق، ثم باستخدام صور أو لقطات شاشة للملابس سواءً التُقطت في متجر، أو عثروا عليها عبر الإنترنت، أو استعاروها من حساب صديق يمكنهم تصوّر كيف ستبدو هذه القطع على أجسامهم، إنه استخدام ذكي للذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، ويهدف إلى تحويل فكرة غرفة القياس الافتراضية إلى تجربة أكثر خصوصيةً ومرحة.

بمجرد اختيارك للزي الذي ترغب بتجربته، يُنشئ Doppl صورةً مُصممةً تُظهر نسخةً رقميةً لك وأنت ترتديه، بل ويزيد من ذلك، يُمكن للتطبيق إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مُدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما يُتيح للمستخدمين رؤية الملابس وهي تتحرك، مُقدمًا بذلك معاينةً أقرب إلى الواقع من الصور الثابتة.

وهناك أيضًا جانب اجتماعي وعملي للتجربة، يمكنك حفظ إطلالاتك المفضلة، وتصفح خزانة ملابسك الافتراضية، وحتى مشاركة معاينات إطلالاتك المُولّدة بالذكاء الاصطناعي مع أصدقائك أو على منصات التواصل الاجتماعي، إنها ليست مجرد طريقة ممتعة لاستكشاف أسلوبك الشخصي، بل قد تكون أداة مفيدة عند حيرة الاختيار بين الخيارات أو التسوق عبر الإنترنت دون القدرة على تجربة الملابس.

جوجل دوبل: التوفر

التطبيق متاح الآن على نظامي iOS وأندرويد ، مع ذلك، سيضطر الجمهور الهندي للانتظار قليلًا، إذ يقتصر إطلاقه على الولايات المتحدة ، وماذا بعد؟ لا يُعرف حتى الآن متى أو ما إذا كان سيتوسع Doppl خارج الولايات المتحدة ، ولكن نظرًا للاهتمام المتزايد بالأزياء الافتراضية والمحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، قد تُشكّل هذه التجربة مستقبل تجربة الملابس والتفكير فيها.

وتقول جوجل إن تطبيق Doppl يعتمد على أحدث التطورات في تقنيات التسوق الافتراضي، ويمثل جهدًا لجعل استكشاف الموضة أكثر تفاعلية وسهولة. وكجزء من مبادرة مختبرات جوجل، لا يزال التطبيق قيد التطوير، تُقر الشركة بأن النتائج قد لا تكون دقيقة دائمًا فقد يكون القياس والتفاصيل غير دقيقة - لكنها تعتبره خطوة أولى مثيرة في دمج الموضة والذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر شمولية.