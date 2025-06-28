شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريح أكثر من 1800 موظف فى مؤسسة العلوم الوطنية فجأة من مقر الوكالة والان مع تفاصيل الخبر

قال مايكل بيترز، مفوض دائرة المباني العامة في إدارة الخدمات العامة (GSA)، إن أكثر من 1800 موظف في المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) سيطردون من مكاتبهم، وذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)، حيث ستتولى الوزارة مقر المؤسسة الوطنية للعلوم بولاية فرجينيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال موظف في المؤسسة الوطنية للعلوم، بأنه "لم تكن لديهم أدنى فكرة" عن هذه الخطوة، وتجمع العشرات من موظفي المؤسسة الوطنية للعلوم خارج المبنى احتجاجًا على القرار، وهتف الحشد بشعارات مثل "لن نغادر"، وقال موظف في المؤسسة الوطنية للعلوم، "هذا هراء".

قدم المسئولون داخل المبنى هذه الخطوة كخطوة نحو رؤية إدارة ترامب المعلنة لزيادة كفاءة الحكومة الفيدرالية، وقال سكرتير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، سكوت تيرنر، قائلاً: "إن موظفي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية متحمسون لامتلاك مقر جديد لتقديم خدمات ممتازة".

ومن المتوقع أن ينتقل حوالي 2700 موظف من موظفي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية إلى مبنى مؤسسة العلوم الوطنية من مقرهم الحالي في مبنى روبرت سي ويفر الفيدرالي بواشنطن العاصمة، والذي شُيّد في ستينيات القرن الماضي.

وأضاف بيترز، وهو يقف أمام لافتة كُتب عليها "العصر الذهبي الجديد لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية": "هذا فوزٌ لجميع المعنيين".

مع ذلك، لا يتفق جميع المعنيين، فقد انتقد الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE)، الذي يمثل عددًا من موظفي مؤسسة العلوم الوطنية، هذه الخطوة بشدة.

ووصفها في بيان صحفي بأنها "استخفافٌ قاسٍ بأموال دافعي الضرائب وموظفي مؤسسة العلوم الوطنية"، كما زعم الاتحاد أنه أُبلغ بأن عملية النقل ستشمل إضافات جديدة إلى مبنى ويفر، مثل جناح تنفيذي خاص، وغرفة طعام، وصالة ألعاب رياضية مُصممة خصيصًا.

وأضافت السيناتور ماريا كانتويل (الحزب الديمقراطي - واشنطن)، العضو البارز في لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ: "إنّ إقدام إدارة ترامب على نقل أكثر من 1800 موظف من مؤسسة العلوم الوطنية من مقرها الرئيسي دون أي مكانٍ آخر، يُفاقم الوضع سوءًا في ظلّ سعي الإدارة إلى خفض ميزانية المؤسسة بنسبة 55%".

وأعربت عن استيائها أيضًا من التقارير التي تُشير إلى الكماليات المُحتملة التي ستُضاف إلى هذه الخطوة.

وقالت: "يجب أن نستثمر في علمائنا وابتكاراتنا لنجعل أمريكا قادرةً على المنافسة عالميًا، سأناضل لضمان حماية العاملين في مؤسسة العلوم الوطنية، وأن نستثمر في عملهم المهم".

كما أدان أعضاء لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب هذا الإجراء، حيث كتبت النائبة زوي لوفغرين (ديمقراطية من كاليفورنيا)، عضو اللجنة: "يستمر سوء استخدام إدارة ترامب للسلطة، الصارخ والفاسد والمشين، وهذه المرة بطرد العلماء المتفانين من مؤسساتهم".

وأضافت: "مرة أخرى، يخسر العلم، ويخسر دافع الضرائب الأمريكي، ويفوز منافسونا، مثل الصين".

في الوقت الحالي، يبدو أن إدارة الخدمات العامة (GSA) تتولى مسؤولية تحديد مكان نقل موظفي مؤسسة العلوم الوطنية. وقالت الوكالة في بيان صحفي: "ستواصل GSA دعم المؤسسة الوطنية للعلوم والعمل معها في مجال الفضاء بما يُمكّنها من تحقيق مهمتها".