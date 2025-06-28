شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أيفون سيواجهون تغييرًا فى خدمة Google Fi برسائل البريد الصوتى والان مع تفاصيل الخبر

تُجرى شركة جوجل تغييرًا جذريًا على كيفية وصول مستخدمى Fi على هواتف iPhone إلى رسائل البريد الصوتي، فبدلًا من استلام الرسائل من علامة تبويب مخصصة في تطبيق Fi، سيتمكن مستخدمو iPhone من استلامها مباشرةً من تطبيق iOS Phone الأصلى.

وقد بدأ تطبيق هذا التغيير الأسبوع الجارى، وسيُطبق بالكامل بحلول 2 يوليو، وفقًا لما ذكره فريق Fi فى منشور على منتدى الدعم.

وفى أغسطس، تخطط جوجل لإلغاء البريد الصوتي تدريجيًا من تطبيق جوجل فاي لنظام iOS، ويقول الفريق في منشوره: "إذا كانت لديك رسائل صوتية ترغب في الاحتفاظ بها، فيجب عليك تنزيلها باستخدام جوجل تيك آوت قبل 13 أغسطس، وبعد هذا التاريخ، لن تكون متاحة في تطبيق جوجل فاى.

وإذا كنت تستخدم Google Fi ولديك هاتف iPhone، فربما لاحظت ظهور بعض رسائل البريد الصوتي في تطبيق الهاتف على نظام iOS قبل هذا الإعلان ، ولكن هذا لم يحدث إلا في ظروف محددة.

وإذا كان المستخدم قد فعّل ميزة البريد الصوتي المباشر على نظام iOS ، وكان هاتفك قيد التشغيل، وكنت ضمن نطاق خدمة Google Fi عند استلام رسالة صوتية، فسيتم تسليم هذه الرسالة الصوتية إلى تطبيق الهاتف على جهاز iPhone، وفقًا لما ذكره باتريك سيبولد من Google لموقع The Verge.

وبعد إصدار هذا التحديث، ستظهر جميع رسائل البريد الصوتى فى تطبيق الهاتف على جهاز iPhone ، وأعلنت جوجل في أبريل عن هذا التغيير قيد الإعداد ، وفي ذلك الوقت أعلنت أيضًا عن باقة Google Fi Unlimited Essentials بأسعار معقولة، بتكلفة 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا.