شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث صغير لجهاز Pixel يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لمحبى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

بدأت جوجل بطرح مركزها التعليمي الجديد داخل تطبيق كاميرا بيكسل، هذه المساحة الجديدة هي طريقة جوجل لمساعدتك على تعلم العديد من أدوات التصوير الفوتوغرافي والفيديو التي توفرها هواتف بيكسل، مع إرشادات خطوة بخطوة، وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة كجزء من حملة Pixel Feature Drop لشهر يونيو، ولكنها الآن متوفرة في الإصدار 9.9 من تطبيق الكاميرا لهواتف بيكسل 6 والطرازات الأحدث.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن فكرة هذا المركز التعليمي بسيطة جدا، عبارة عن كاميرا بيكسل تكتسب المزيد من الأوضاع المتقدمة، مثل Action Pan، وAstrophotography، وMacro Focus، وقد لا يدرك العديد من المستخدمين كيفية استخدامها بشكل صحيح أو قد لا يعرفون بوجودها أصلًا، لذلك حل جوجل هو تجربة تعليمية مدمجة داخل تطبيق الكاميرا.

يمكن الوصول إلى المركز بالضغط على رمز علامة الاستفهام في الزاوية العلوية اليمنى من واجهة الكاميرا، ومن هناك، سيتم نقلك إلى قسم جديد بعنوان "استكشاف طرق التقاط الصور".

يتضمن هذا الجزء من المركز صورًا نموذجية لكل ميزة، وقسمًا بعنوان "كيفية" يرشدك خلال خطوات تفعيل هذا الوضع واستخدامه، يمكنك أيضًا الانتقال مباشرةً إلى أي وضع عبر زر "فتح الكاميرا".

صممت جوجل مركز تعليم الكاميرا خصيصًا ليناسب جهازك، وسيجد مستخدمو هواتف Pixel 9 أدوات أحدث مثل "اضف" و"تعزيز الفيديو"، بينما ستركز الإصدارات القديمة على الأوضاع القديمة مثل "الرؤية الليلية" و"تشويش الحركة".

كما يوجد قسم بعنوان "استكشاف طرق تصوير الفيديوهات" يتضمن إرشادات حول "التمويه السينمائي" و"التصوير المتقطع" وأدوات أخرى خاصة بالفيديو.

كما يوجد قسم "نصائح إضافية" يقدم نصائح عامة حول التأطير والإضاءة وتحسين جودة الصورة بشكل عام، يعد هذا مثاليًا للمبتدئين الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في التصوير للحصول على اللقطة المثالية في رحلة أو لأحد أفراد العائلة، وخاصةً لكبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام الكاميرا.

