شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تحديثات على ميزة البحث "اسأل الصور" المدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن أوقفت Google بهدوء إطلاق أداة البحث "Ask Photos" المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google Photos، تعمل Google الآن على توسيع الوصول إليها مرة أخرى وإجراء بعض التحسينات على الميزة.

تُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل ميزة Ask Photos، ما يُتيح لك طرح أسئلة مُعقدة لمساعدتك في العثور على الصور، ولكن في وقت سابق من هذا الشهر ، صرّح أحد أعضاء فريق Google Photos على X بأن هذه الميزة "ليست في المستوى المطلوب، من حيث زمن الوصول والجودة وتجربة المستخدم".

فى منشور على مدونتها ، قالت جوجل إنها "استمعت إلى تعليقاتكم" بأن الميزة يجب أن "تعيد المزيد من الصور بشكل أسرع لعمليات البحث البسيطة، مثل "الشاطئ" أو "الكلاب"، و الآن، "سترى النتائج على الفور بينما تستمر نماذج Gemini في العمل في الخلفية للعثور على الصور أو المعلومات الأكثر صلة للاستعلامات الأكثر تعقيدًا"، وفقًا لجوجل.

وأضافت الشركة، أن الميزة أصبحت الآن "متاحة لما بعد الوصول المبكر" وبدأت في طرحها لعدد أكبر من " المستخدمين المؤهلين " في الولايات المتحدة.