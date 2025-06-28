شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفقد أبل هويتها وتصبح نسخة من أندرويد مع إصدار هاتف أيفون 18؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت تسريبات عديدة حول سلسلة هواتف iPhone 17، المتوقع إطلاقها في سبتمبر المقبل، بعد بضعة أشهر فقط، ولكن إلى جانب ذلك، ساهمت تقارير عديدة في تحديد شكل الجيل القادم من هواتف iPhone، وسلسلة iPhone 18على وجه الخصوص.

وأشارت تسريبات حول شاشة سلسلة iPhone 18، بما في ذلك شاشة Dynamic Island الأصغر حجمًا، حيث يأتي تصميم واجهة iPhone الأمامية متشابها مع تصميم أجهزة Android.

ومن جانبه ذكر مارك جورمان من بلومبرج، أن شركة آبل قد تخطط لتقليص حجم "الجزيرة الديناميكية" مع هاتف آيفون 18، ولكن في الوقت نفسه، لدينا مجموعة من التقارير المتناقضة من منشورات أخرى، بما في ذلك "ذا إنفورميشن"، والتي أشارت إلى أن أيفون 18 قد يُطلق فتحة ثقب في أعلى يسار شاشة الآيفون، وقد تُدمج مكونات Face ID الأخرى تحتها، وقد زودت هواتف أندرويد بفتحات ثقب منذ سنوات وكان هاتف Pixel 5 مزودًا بفتحة ثقب في أعلى يسار الشاشة، لذلك، إذا بدأت طرز آيفون في تقديم فتحات ثقب بشكل قياسي، بغض النظر عن موقعها، فقد يكون من الصعب تمييزها عن معظم هواتف أندرويد المتوفرة.

هل ستخسر أبل هويتها البصرية؟

وكشفت التقارير بأن التحول قادم على ثلاث مراحل في تصريحات منفصلة، ​​فقد ذكر روس يونج محلل الشاشات والمطلع على شؤون آبل، على قناة X، أن آبل قد تُجري تغييرات على ثلاث مراحل في طريقة تصميمها لجزيرة Dynamic Island والشاشة بشكل عام، في عام 2026، يعتقد يونج أنه قد يكون هناك شق صغير، حيث ستبقى بعض عناصر Face ID أسفل الشاشة في الشق، وليست شفافة تحت اللوحة.

وفي عام 2028، أي بعد عامين، يعتقد أن جميع عناصر Face ID ستكون أسفل اللوحة، باستثناء كاميرا السيلفي - بدون شق.