تكنولوجيا: إطلاق Redmi K Pad عالميًا لمنافسة Legion Y700 (الجيل الرابع) عبر الاستيراد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي قبل أيام جهاز Redmi K Pad، ليكون أول جهاز لوحي مميز فعلاً تحت علامة Redmi. يأتي هذا الجهاز لينافس مباشرةً أجهزة لوحية مدمجة مثل Lenovo Legion Y700 (الجيل الرابع) وRedMagic Gaming Tablet 3 Pro، وقد أصبح الآن متاحًا عالميًا عن طريق الاستيراد فقط.

يتوفر الجهاز حاليًا عبر متجر Giztop بسعر يبلغ 469 دولارًا أمريكيًا لطراز 8/256 جيجابايت، وهو سعر أعلى من السعر الرسمي الذي يعادل نحو 390 دولارًا، ما يعني وجود فارق ملحوظ.

ومع ذلك، قد يرى بعض المستخدمين أن هذا الفارق مبرر لتجنب متاعب الشراء من متاجر صينية رسمية.

ورغم هذا الارتفاع في السعر، يبقى Redmi K Pad أرخص من منافسيه؛ حيث يبدأ سعر Legion Y700 من 499 دولارًا، في حين يبدأ RedMagic Gaming Tablet 3 Pro من 699 دولارًا.

ومن المتوقع أن يُطلق الجهاز رسميًا في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، إما تحت اسم POCO أو بالحفاظ على علامة Redmi. لكن، في الوقت الحالي، قد يكون من الأفضل انتظار الإصدار العالمي الرسمي لأولئك الذين يحتاجون إلى واجهة برمجية مناسبة للأسواق العالمية.

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