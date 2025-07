تكنولوجيا: محفظة Nomad MagSafe الجديدة تتيح ميزة تتبع عالمي بفضل دمج Apple AirTag

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتميز أحدث محفظة MagSafe من Nomad بدمج Apple AirTag، مما يتيح تتبعًا دقيقًا، على عكس محفظة MagSafe الرسمية من آبل. يتصل الجهاز بسهولة بأي هاتف ذكي يدعم MagSafe أو Qi2 عبر المغناطيسات.

تُظهر محفظة MagSafe الرسمية من آبل آخر موقع معروف لها في تطبيق Find My، وهو الموقع الذي انفصلت فيه عن الآيفون آخر مرة. أما محفظة Nomad Leather Mag Wallet الجديدة فتتجاوز ذلك بدمج بطارية وشريحة بلوتوث، مما يتيح تتبعها في جميع أنحاء العالم، تمامًا مثل Apple AirTag.

يظهر موقع المحفظة في تطبيق Find My عندما يكون أي آيفون ضمن نطاق البلوتوث الخاص بالمحفظة، حيث تُعلن Nomad عن مدى يصل إلى 147 قدمًا. نظرًا لعدم وجود تقنية النطاق العريض (UWB) أو مكبر صوت، فإن تكامل Find My ليس مفيدًا جدًا لتحديد موقع المحفظة داخل المنزل. يمكن إعادة شحن البطارية باستخدام أي شاحن Qi أو MagSafe، وتدوم شحنة واحدة حتى خمسة أشهر. يتم عرض حالة شحن البطارية في تطبيق Find My الخاص بآبل.

تتميز محفظة Nomad Leather Mag Wallet بسمك 0.35 بوصة ووزن 1.7 أونصة، وتتسع لما يصل إلى أربع بطاقات، مشابهة لمحفظة MagSafe من آبل، لكنها لا تحتوي على حجرة مخصصة للنقود. الجلد الأصلي مصمم ليكتسب مظهرًا مميزًا (patina) بمرور الوقت. تؤكد Nomad أن المغناطيسات لن تؤثر سلبًا على الشرائط المغناطيسية للبطاقات الائتمانية.

السعر والتوفر:

تتوفر محفظة Nomad Leather Mag Wallet الآن بسعر 79 دولارًا عبر المتجر الإلكتروني الرسمي للشركة المصنعة. تتضمن خيارات الألوان البني والأسود. الشحن مجاني في الولايات المتحدة لجميع الطلبات التي تزيد عن 50 دولارًا.

المصدر: